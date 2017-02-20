Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье

Приморские следователи сообщили подробности уголовного дела против главы Лазовского района, сообщает РИА «Восток-Медиа». Выяснилось, что чиновника подозревают в порче земельного участка.

В приморском управлении Следственного комитета прокомментировали арест руководителя администрации Лазовского района Анатолия Кубарева. Ранее было известно лишь о вменяемой ему статье – «Превышение полномочий». По версии следствия, весной 2015 года Кубарев поручил своему первому заместителю дать в аренду компании «СВК» участок для добычи грунта. При этом глава администрации не посмотрел на то, что данную землю уже арендовал один из жителей края. Кроме того, участок имел сельскохозяйственное назначение – для добычи грунта использовать его было нельзя. После оформления аренды компания «СВК» немедленно раскурочила выделенную ей территорию.

По данным следствия, компания сильно повредила плодородный слой участка. Ущерб, нанесённый государству этими действиями, оценивается в 9,6 миллиона рублей.

Анатолия Кубарева поместили под домашний арест. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела, проводят допросы. Оперативным сопровождением по делу занимаются сотрудники УФСБ.