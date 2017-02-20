По всему Приморью прокатится Масленица

Масленичная неделя, начавшая своё шествие по Приморью с сегодняшнего дня, в каждом городе края пройдёт по-особому. Каждый муниципалитет приготовил собственную оригинальную программу гуляний. Однако везде непременным их атрибутом станут русские блины.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, одним их мест массовых гуляний станет 24-25 февраля арт-парк «Штыковские пруды». Здесь запланировали провести отдельно праздники для детей и для взрослых. Гостей будут развлекать скоморохи и шуты. В программе - соревнования блинопёков, конкурс баянистов «Разорви баян», беспроигрышная лотерея.

25 февраля Масленицу отпразднуют на центральной площади в Арсеньеве. 26 февраля желающие могут посетить народный праздник «Масленица в Палеодеревне» - для этого нужно ехать в Партизанский район. Там впридачу к развлечениям обещают уделить время обучению народным традициям. Также выступят коллективы из Владивостока и Находки с традиционными народными играми, хороводами.

26 февраля любителей блинов и веселья ждёт парк «Изумрудная Долина» в селе Утёсное под Уссурийском.Там установят два праздничных столба с подарками: шестиметровый для взрослых и трёхметровый для детей. Кульминацией праздника станет шествие с песнями и плясками, а также сжигание 5-метрового чучела, символизирующее прощание с зимой.

В этот же день, 26 февраля, Масленицу проводят в Дальнереченске, а также в Шкотово, Смоляниново, Стеклянухе, Анисимовке и деревне Речица.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в этом году масленичных гуляний на центральной площади Владивостока не будет – их решено перенести к площадке у кинотеатра «Иллюзион». Неизменным останется ритуал поедания блинов и день массовых гуляний – 26 февраля. Тогда же собираются веселиться и объедаться блинами студенты на Русском острове – в кампусе ДВФУ будет своя Масленица.