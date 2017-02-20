Болельщики "Адмирала" посмотрят плей-офф по московским ценам

Грядущая домашняя игра ХК «Адмирал» с омским «Авангардом» обойдётся приморским болельщикам минимум в 600 рублей. При этом сейчас в онлайн-кассах осталось меньше половины доступных мест, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Болельщикам «Адмирала» придётся заплатить в три раза больше, чем фанатам омского «Авангарда». В продажу уже поступили билеты на ближайшую игру матча плей-офф, которая пройдёт на льду «Фетисов-Арены» 26 февраля. За то, чтобы увидеть игру «Адмирала» на домашней арене, горожанам придётся выложить минимум по 600 рублей. При этом омичи смогут посмотреть на лидеров Восточной конференции всего за 200 рублей. Самые дорогие билеты в Омске обойдутся в 1000 рублей. Приморские же цены на игру можно сравнить лишь с домашними играми хоккейных клубов ЦСКА и СКА. Наиболее комфортные места на «Фетисов-Арене» доходят до 2875 рублей. При этом, чтобы купить их, горожанам придётся постараться – в данный момент больше половины мест оказались раскуплены.

В то же время фанатам ярославского «Локомотива» самые дорогие билеты ¼ финала плей-офф обойдутся лишь в 700 рублей. Такая же ценовая политика и у нынешних обладателей Кубка Гагарина – магнитогорского «Металлурга». Челябинский «Трактор» продаёт билеты максимум по 1200 рублей.

Владивосток традиционно держит одни из самых высоких цен на домашние игры в КХЛ. Так, самый дешёвый абонемент на прошлый сезон обошёлся болельщикам в 13 200 рублей, а самый дорогой – 67 200. В то же время фанаты магнитогорского «Металлурга», обладателя Кубка Гагарина сезона 2015/16, всего за 34 500 смогли получить не только проход на все игры сезона и лучшее место на стадионе, но и место в ресторане за столиком, футболку и бонусные баллы на «карту болельщика».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что после того, как приморский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл подольский «Витязь» со счётом 3:1, он обеспечил себе выход в плей-офф. Владивостокские хоккеисты набрали три очка, выиграв со счётом 3:1, и заняли седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «моряки» сыграют с омским «Авангардом».