На днях в Приморье закроются несколько пунктов пропуска

Несколько приморских пунктов пропуска закроются на время празднования Дня защитника Отечества. При этом «Полтавка» и «Пограничный» будут работать в штатном режиме, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества автомобильные пункты пропуска через границу в Приморье меняют режим работы. Обновлённое расписание будет действовать четыре дня подряд – с 23 по 26 февраля 2017 года.

Так, с 23 по 26 февраля не будет работать пункт пропуска «Марково». 23-го и 26-го числа выходные у пункта «Краскино». 23, 24 и 26 февраля отдыхает «Турий Рог».

В эти дни пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный - автодорожный» будут работать в обычном режиме. Кроме этого, режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю меняться не будет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, местные жители вместе с другими россиянами будут отмечать День защитника Отечества. Дополнительный выходной, 24 февраля, добавили в счёт переноса 1 января, который в этом году выпал на воскресенье.

Кроме того, по информации Роструда, в среду, 22 февраля, рабочий день сокращён на один час.