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Приморцы выберут имя для третьего самолёта

Приморцы выберут имя для третьего самолёта
Предложения принимают до 2 марта
только что
Общество | Приморский край
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Фото: gorodskoyportal.ru

Третий самолёт, уже вышедший на обслуживание внутрикраевых авиамартшрутов в Приморье, тоже получит имя. Традиционно выбирать будут из прославленных представителей региона, хорошо известных всем и каждому.

Опять же по сложившейся традиции право первого предложения оставили за Обществом изучения Амурского края. Учёные составили список из восьми имён известных путешественников, исследователей Приморья и Дальнего Востока. Это Семён Дежнев, Фёдор Буссе, Михаил Венюков, Михаил Жданко, Фридольф Гек, Алексей Окладников, Иван Надаров и Алексей Будищев. Также в список решили включить имя первой женщины-капитана Анны Щетининой.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский высказался за то, чтобы всем приморцам предоставили возможность подать идею насчёт имени самолёта.

«Уже представленный экспертами список имен пусть жители края дополнят, а затем путем голосования выберем самый интересный вариант», – заявил губернатор.

Направить свой вариант имени с коротким описанием заслуг заявленного деятеля можно на адрес электронной почты: veka_ea@primorsky.ru с пометкой «Имя самолёту» до 2 марта включительно.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители края. В голосовании приняли участие около пяти тысяч человек. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. Названия нанесены на борт каждого самолета на русском и английском языках.

 
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