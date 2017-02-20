Во Владивостоке "Единая Россия" устроила спортивный праздник

Соревнования для детей и их родителей состоялись накануне во Владивостоке, на стадионе средней школы № 59. Они прошли в рамках акции «Всероссийский зимний день дворового спорта», инициированной партийным проектом «Детский спорт». Несмотря на выходной день и холодную погоду, мероприятие собрало не меньше 100 участников.

Организаторами соревнований выступили координатор партийного проекта Виктор Аблапов и местное отделение «Единой России» в Первомайском районе города Владивостока.

«Мы хотим привлечь ещё больше людей к активному отдыху. И стараемся как можно чаще проводить спортивные мероприятия, привлекая к участию детей и их родителей», – объяснил Виктор Аблапов.

Состязания в холодный воскресный день согрели всех – и маленьких спортсменов, и взрослых участников. В течение часа дети смогли поучаствовать в разминке, перетягивании каната, играх с мячом. Взрослые показали достойные результаты в поднятии гири. В конце мероприятия всем участникам организаторы выдали памятные подарки и вкусные угощения.