У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск

Силовики проводят обыски у начальника приморского управления Ространснадзора Юрия Губарева. Его подозревают в получении взятки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Золотой мост».

Сегодня, 20 февраля, к руководителю приморского управления госнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН) Юрию Губареву нагрянули сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Они проводят обыски на рабочем месте и в доме руководителя ведомства. Против Губарева возбудили уголовное дело по 290-й статье Уголовного кодекса («получение взятки»). По предварительной информации, на него «настучал» директор автобусной компании. Он заявил о том, что через двух инспекторов дал руководителю транспортной полиции взятку. За деньги Губарев согласился не применять к автобуснику штрафные санкции. В правоохранительных органах пока не смогли прокомментировать эту информацию.

В последнее время чины приморской полиции то и дело становятся фигурантами уголовных дел. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об аресте заместителя главы управления МВД по Приморскому краю Ильи Шамратова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в конце 2016 года полковник Шамратов выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Вскоре он потребовал отдать ему все премиальные. Подчинённым полковника не оставалось другого выхода – отказ мог стоить им работы. В общей сложности Шамратов получил почти 4 миллиона рублей.