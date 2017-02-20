Пять приморцев с теплохода Majesty не могут добиться зарплаты

Сегодня понедельник, 20 февраля 2017 года, 16:02
В Приморье арестовали очередного районного главу
В Приморье арестовали очередного районного главу
Нож против скамейки: два отца подрались в хабаровской школе
Нож против скамейки: два отца подрались в хабаровской школе
Летом из Владивостока стартует велозаезд на 11 000 километров
Летом из Владивостока стартует велозаезд на 11 000 километров
Выезжать на дороги Приморья сегодня опасно
Выезжать на дороги Приморья сегодня опасно
С главной площади Хабаровска убирают новогоднее настроение
С главной площади Хабаровска убирают новогоднее настроение
Регионы:


Популярное
вчера, 16:10
Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
сегодня, 12:23
Приморского подростка зарезали в подъезде собственного дома
сегодня, 14:14
К торговому центру во Владивостоке стянулись пожарные расчёты
сегодня, 11:21
Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади
сегодня, 09:41
Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
сегодня, 10:45
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова поместили в СИЗО
вчера, 16:50
"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске
сегодня, 07:56
В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
сегодня, 08:27
Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света
сегодня, 10:59
Приморские полицейские получили "валентинки" на ЛГБТ-фестивале

Обсуждаемое
вчера, 16:10
18

Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
сегодня, 09:41
4

Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
сегодня, 07:56
1

В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
сегодня, 10:09
1

Мэрия: спецтехника всю ночь работала на дорогах Владивостока
сегодня, 11:50
1

Губернатор Приморья полетел во Вьетнам с Валентиной Матвиенко
сегодня, 13:12
1

В зоопарк под Уссурийском привезли двух леопардов
вчера, 17:30
Хабаровчане на Масленицу примут участие в нанайских играх
вчера, 16:50
"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске
вчера, 18:55
Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с казанским "Динамо"
вчера, 18:20
Гиды Владивостока зовут в путешествие по улице Петра Великого
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья сегодня, 10:16
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 592



Система Orphus

Пять приморцев с теплохода Majesty не могут добиться зарплаты

Пять приморцев с теплохода Majesty не могут добиться зарплаты
Общая сумма задолженности морякам составила 25 800 долларов
22 минуты назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Впервые за всю историю морского судоходства в Приморье российские представители иностранной судоходной компании показали капитану порта Ольга фиктивные платежные документы, чтобы освободить судно, задержанное за невыплату зарплаты морякам. Об этом журналисту РИА «Восток-Медиа» рассказали в Дальневосточном офисе Российского морского профсоюза, куда за помощью обратился  второй помощник капитана теплохода Maijesty. Судно работает под флагом Сьерра-Леоне, его владелец находится в Белизе, а оператор - в Находке.

«Мне и моим коллегам компания не платила денег 4 месяца. В общей сложности мне должны 6 тысяч 400 долларов, при этом   наше судно две недели было  арестовано в Корее, и мы жили без света, воды, тепла и связи. Каким образом судовладельцу  удалось договориться, чтобы нас отпустили, я не знаю, но  когда мы пришли в порт Ольга, пять членов экипажа —  старпом, повар с мужем и боцман — сообщили капитану порта Ольга о зарплатных долгах. Теплоход  был задержан. Правда, при этом на нас судовладелец «повесил» долг в 20 тысяч долларов - якобы за утерю якорей, хотя моряки в этой потере не виноваты», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» второй помощник капитана Виталий Дубодел.

При возвращении в Находку моряк обратился за помощью в российский морской профсоюз. Выяснилось, что по платежным документам, показанным капитану порта Ольга, ему якобы перечислили всего 150 тысяч рублей вместо  положенных 6 тысяч долларов.

«При этом никто  не отправил морякам денег. Эта липовая бумага  о перечислении помогла судну уйти. Я считаю, что это плевок в адрес службы капитана порта», — поделился негодованием юрист ДВРО РПСМ Василий Савельев.

Все пять моряков, которым якобы перечислили  задержанную зарплату после  жалобы в службу капитана порта Ольга,  не получили ни копейки. Общий долг судовладельца приморским морякам составил 25 тысяч 800 долларов. Приморцы покинули борт корабля – и тем самым, по мнению профсоюзных активистов, совершили ошибку.    

«Мы помогли моряку составить заявление в транспортную   полицию и транспортную прокуратуру Находки. Но моряки до получения денег покинули борт судна, и это серьезно осложнит получение денег. Теплоход Maijesty сейчас в Китае. Если он зайдет в  российские порты, но на его борту не будет тех, кто пожалуется на невыплату денег, судно не смогут задержать. Однако в любом случае работу мы ведем и морякам обязательно поможем», — сообщил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов. 

Представитель судоходной компании Иван Пивнев, с которым моряки подписывали контракты, уже  попадал в поле зрения  морских профсоюзов. Так в июле прошлого года  приморские моряки, работающие на судах St Wind и Port May компании «Вип-строй холдинг» из Южно-Сахалинска, писали  жалобы в адрес российского морского профсоюза. Две компании возглавлял Иван Пивнев из Южно-Сахалинска. Тогда у моряков  другой компании тоже возникали проблемы с этим представителем судовладельца.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru