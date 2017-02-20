Пять приморцев с теплохода Majesty не могут добиться зарплаты

Впервые за всю историю морского судоходства в Приморье российские представители иностранной судоходной компании показали капитану порта Ольга фиктивные платежные документы, чтобы освободить судно, задержанное за невыплату зарплаты морякам. Об этом журналисту РИА «Восток-Медиа» рассказали в Дальневосточном офисе Российского морского профсоюза, куда за помощью обратился второй помощник капитана теплохода Maijesty. Судно работает под флагом Сьерра-Леоне, его владелец находится в Белизе, а оператор - в Находке.

«Мне и моим коллегам компания не платила денег 4 месяца. В общей сложности мне должны 6 тысяч 400 долларов, при этом наше судно две недели было арестовано в Корее, и мы жили без света, воды, тепла и связи. Каким образом судовладельцу удалось договориться, чтобы нас отпустили, я не знаю, но когда мы пришли в порт Ольга, пять членов экипажа — старпом, повар с мужем и боцман — сообщили капитану порта Ольга о зарплатных долгах. Теплоход был задержан. Правда, при этом на нас судовладелец «повесил» долг в 20 тысяч долларов - якобы за утерю якорей, хотя моряки в этой потере не виноваты», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» второй помощник капитана Виталий Дубодел.

При возвращении в Находку моряк обратился за помощью в российский морской профсоюз. Выяснилось, что по платежным документам, показанным капитану порта Ольга, ему якобы перечислили всего 150 тысяч рублей вместо положенных 6 тысяч долларов.

«При этом никто не отправил морякам денег. Эта липовая бумага о перечислении помогла судну уйти. Я считаю, что это плевок в адрес службы капитана порта», — поделился негодованием юрист ДВРО РПСМ Василий Савельев.

Все пять моряков, которым якобы перечислили задержанную зарплату после жалобы в службу капитана порта Ольга, не получили ни копейки. Общий долг судовладельца приморским морякам составил 25 тысяч 800 долларов. Приморцы покинули борт корабля – и тем самым, по мнению профсоюзных активистов, совершили ошибку.

«Мы помогли моряку составить заявление в транспортную полицию и транспортную прокуратуру Находки. Но моряки до получения денег покинули борт судна, и это серьезно осложнит получение денег. Теплоход Maijesty сейчас в Китае. Если он зайдет в российские порты, но на его борту не будет тех, кто пожалуется на невыплату денег, судно не смогут задержать. Однако в любом случае работу мы ведем и морякам обязательно поможем», — сообщил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Представитель судоходной компании Иван Пивнев, с которым моряки подписывали контракты, уже попадал в поле зрения морских профсоюзов. Так в июле прошлого года приморские моряки, работающие на судах St Wind и Port May компании «Вип-строй холдинг» из Южно-Сахалинска, писали жалобы в адрес российского морского профсоюза. Две компании возглавлял Иван Пивнев из Южно-Сахалинска. Тогда у моряков другой компании тоже возникали проблемы с этим представителем судовладельца.