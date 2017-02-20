Сергей Дроботенко даст праздничный концерт во Владивостоке

В День защитника Отечества во Владивостоке выступит известный юморист. До столицы Приморья его программу увидят ещё в пяти городах края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Через три дня, 23 февраля, во Владивостоке выступит автор и исполнитель юмористических монологов Сергей Дроботенко. Горожане увидят его новую программу «Всё самое лучшее и любимое только для Вас!» на сцене Fesco Hall.

«В его репертуаре огромное количество смешных и интересных номеров - «Люк на финской дороге», «Поездка в Америку», «Аптека», «Встреча лучших друзей» и многие другие. Произведения артиста исполняют такие мэтры отечественной эстрады, как Ефим Шифрин и Владимир Винокур», - рассказали организаторы концерта.

Дроботенко регулярно выпускает записи своих концертов. Так, в октябре 2013 года вышел в свет его DVD-альбом «95 на двоих», включающий в себя полную версию совместного бенефиса Сергея Дроботенко и Игоря Маменко с участием звёзд эстрады.

Тур по региону начался 18 февраля с Дальнереченска. Затем Дроботенко выступил в Лесозаводске. Сегодня у артиста намечен концерт в Спасске-Дальнем, завтра в Находке, а потом во Владимиро-Александровском, Владивостоке, Уссурийске, Дальнегорске, Кавалерово и Арсеньеве.