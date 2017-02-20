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В Приморье арестовали очередного районного главу

В Приморье арестовали очередного районного главу
Анатолия Кубарева обвиняют в превышении полномочий
полчаса назад
Закон | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье арестовали главу ещё одного муниципалитета. На этот раз в руки правоохранительных органов попал руководитель администрации Лазовского района.

Глава Лазовского района Приморья Анатолий Кубарев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в районном суде. Чиновника временно отстранили от должности и поместили под домашний арест. Под замком Кубарев просидит минимум два месяца – срок избранной ему меры пресечения истечёт 13 апреля.

В администрации района подтвердили факт задержания главы администрации и пообещали позже прокомментировать ситуацию. Воздерживаются от комментариев и правоохранительные органы. В приморском управлении Следственного комитета РФ пообещали позже сообщить официальную информацию по делу.

Кубарев - далеко не первый глава муниципалитета в Приморье, ставший подозреваемым по уголовной статье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о деле против руководителя администрации Партизанского района Константина Щербакова. Дело возбудили в начале июля 2016 года. По версии следствия, администрация Партизанского района неоднократно заключала незаконные договоры аренды, подделывала документы и раздавала землю в собственность своим сотрудникам. Сразу два дела завели против дальнегорского мэра Игоря Сахуты. Но, пожалуй, самым громким подобным делом в Приморье стал арест владивостокского мэра Игоря Пушкарёва. Главе приморской столицы вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. 

 
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