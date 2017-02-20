Во Владивостоке ищут компании по раздельному сбору мусора

Администрация Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в участии в мероприятиях по развитию технологий раздельного сбора мусора.

Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с новых, организованных недавно. Также в числе необходимых условий такого взаимодействия – транспортировка и дальнейшая реализация отходов (макулатура, стекло, пластик, алюминиевая банка, иные виды по согласованию).

По всем вопросам сотрудничества муниципалитет просит обращаться в управление охраны окружающей среды и природопользования по телефонам: 2-614-371 (контактное лицо – Козлов Сергей Николаевич, начальник отдела экологической безопасности) и 2-614-272 (Потапова Анастасия Владимировна, главный специалист отдела экологической безопасности).

Предложения о сотрудничестве также можно направлять на адрес электронной почты: priroda@vlc.ru.