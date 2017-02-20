В Приморье набирают волонтёров для кинофестиваля "Меридианы Тихого"

В Приморье стартовал набор волонтёров на юбилейные «Меридианы Тихого». Регистрация заявок продлится до 15 июня, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В этом году международный кинофестиваль стран АТР во Владивостоке пройдёт уже в 15-й раз. Ежегодно в его организации помогают добровольцы. За всё время существования Pacific Meridian в нём приняли участие более 600 волонтёров. Каждый год организаторы получают около 200 заявок от добровольцев, и только 30 из них становятся частью большой команды.

Добровольцев задействуют во всех сферах и на всех этапах проведения кинофестиваля – от его подготовки до закрытия, от встреч в аэропорту до контроля в кинозалах. Волонтёры трудятся в 5 основных службах – аккредитации и контрамарок, гостеприимства и транспорта, кинопоказа, информации, а также в пресс-центре.

По информации на сайте фестиваля, стать волонтёром «Меридианов Тихого» может совершеннолетний человек, обладающий хорошей физической формой, стрессоустойчивостью, ответственностью. Одно из требований – свободное владение английским и русским языками. Также организаторы приветствуют знание азиатских языков.

Присоединиться к добровольцам можно, отправив заявку на адрес: volunteer2017@pacificmeridianfest.ru с пометкой «Волонтёр» до 1 июня 2017 года. На следующем этапе кандидатам предстоит пройти индивидуальное собеседование. Лучшие представители в августе пройдут тренинги, а уже с 1 сентября приступят к работе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что юбилейный Pacific Meridian пройдёт с 9 по 15 сентября.







