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Для мусоросжигательного завода во Владивостоке купят новые фильтры

Для мусоросжигательного завода во Владивостоке купят новые фильтры
Они должны улавливать до 99 % вредных выбросов
полчаса назад
Экология | Приморский край
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Фото: newsregions.ru

В столице Приморья в фокус внимания экологов попали выбросы мусоросжигательного завода, расположенного в районе Второй Речки. Жители Снеговой Пади и БАМа страдают от вредных веществ и неприятных запахов – об этом они неоднократно жаловались в надзорные ведомства. Прозвучала такая жалоба и на приёме граждан по личным вопросам у губернатора. О проблеме рассказала специалист-эколог Мария Шкорина.

Глава Приморья Владимир Миклушевский подключился к решению данного вопроса. Он поручил администрации Владивостока отредактировать конкурсную документацию на закупку новых газоочистных фильтров, чтобы они не только улавливали пыль и грязь, но и устраняли неприятные запахи.  

Замглавы администрации Владивостока Сергей Черкасов пояснил, что спецзавод № 1 уже учёл жалобы населения и готов закупить новое газоочистное оборудование. Это два фильтра, которые будут улавливать до 99 % вредных веществ. Конкурс на их закупку объявят в марте, а оборудование должно быть установлено до конца года.

Владимир Миклушевский заявил, что будет лично контролировать этот вопрос, кроме того, глава региона поручил ускорить процесс: новое газоочистное оборудование должно быть установлено в третьем квартале.

 
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