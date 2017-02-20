Во Владивостоке возвели половину временной теплотрассы на Эгершельде

Вскоре специалистам придётся на время отключить абонентов от теплоснабжения

На улице Станюковича во Владивостоке специалисты круглосуточно занимаются восстановлением повреждённой ранее теплотрассы. Журналистам сообщили о ходе ремонта, информирует РИА «Восток-Медиа».

В прошедшие выходные специалисты приступили к монтажу временной схемы теплоснабжения на улице Станюковича во Владивостоке. «На площадке завершается установка бетонных блоков – опор, на которые производится укладка альтернативной теплотрассы, её протяжённость составит около 100 метров», - рассказала пресс-секретарь филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Анастасия Базарнова.

На данный момент закончен монтаж трубопроводов протяжённостью 50 метров. Несмотря на выпавший снег и шквальный ветер, специалисты продолжают работать круглосуточно. Работы выполняет специализированная подрядная организация ООО «НТС-ГРУПП» за счёт компании-застройщика ООО «КаскадСтрой». Со своей стороны филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» осуществляет контроль соблюдения технологии.

После завершения монтажа и присоединения к существующим сетям нового трубопровода рабочие переключат подачу теплоснабжения с основной схемы на временную. В это время потребители на несколько часов останутся без подачи тепла.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 14 февраля этого года во Владивостоке на улице Станюковича обвалилась подпорная стена и часть проезжей части. Из-за ЧП повредилась и теплотрасса.