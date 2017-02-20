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Выезжать на дороги Приморья сегодня опасно

Выезжать на дороги Приморья сегодня опасно
Край бьёт очередные рекорды по количеству автоаварий
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, dps_vl, dpscontrol_125rus, facebook.com, dpscontrol.ru

Обрушившийся на Приморье снегопад стал причиной не только огромных пробок во Владивостоке, но и множества автомобильных аварий по всему краю. Скользкие и нерасчищенные дороги превратились в настоящие ловушки для автомобилистов.

Многочисленными авариями отметилась столица Приморья. Главная улица Владивостока – Светланская – несмотря на убранный снег, всё ещё остаётся очень скользкой. Из-за этого в районе остановки «Гайдамак» столкнулись две легковушки. Одна из них принадлежит таксомоторной компании.


 

Ещё одно ДТП осложнило движение в районе остановки «Дальзавод». По информации сообщества «Автоочевидец Владивосток», водитель Toyota Mark X не справился с управлением на скользком участке дороги. Машину занесло, и он врезался в припаркованные на обочине авто.


 
 

Авария произошла и в центре города, в районе Дома офицеров флота.


 
 

Но, пожалуй, самым опасным участком города стал спуск с остановки «Покровский парк» на Алеутскую. Утром там произошло сразу несколько аварий.  В одной из них столкнулись два внедорожника.


 

А вот второе ДТП стало массовым – в нём участвовали три легковушки и пассажирский автобус. Причиной автомобильного побоища на остановке «Краевая больница», как ни странно, стала не дорожная обстановка. Водителю малолитражки Nissan Note стало плохо за рулём. Мужчина потерял сознание, и машину «понесло». Она зацепила «семнадцатый» автобус и микроавтобус Toyota Hiace. Последний, в свою очередь, отлетел в кроссовер Toyota Rush. Пострадавших в столкновении нет – к счастью, у виновника ДТП была невысокая скорость.


 

 

Ещё одна авария произошла в районе торгового центра «Снеговая падь».


 

Впрочем, дорожная ситуация в этом микрорайоне сейчас относительно нормальная. А вот вечером и ночью, самый разгар снегопада там было действительно опасно ездить. 


 

Не обошлось без аварий и на трассе Седанка – Патрокл.

 

Выпавшие осадки сделали многие дороги Приморья непроходимыми для тяжеловозов. Так, всё утро на проспекте 100-летия Владивостоку наблюдались сложности с движением из-за грузовиков. Фуры не могли подняться на заснеженный подъём и буксовали.


 

Такая же ситуация наблюдалась в пригороде Артёма. Дорога в районе перевала на Суражевку была слишком скользкой для  большегрузов, и те попросту встали возле подъёма. Из-за этого образовалась небольшая пробка.

 

В самом Артёме также произошло несколько аварий. Так, в районе дома на Бабушкина, 22 с дороги вылетел автомобиль.


 

Проблемы с дорогами были и в Находке.


 

Самая сложная дорожная ситуация в крае наблюдалась в Шкотовском районе. Как сообщают приморские водители, трассы там никто не чистил. «Ехала сегодня утром из Большого Камня в Артём. Дорога просто ужас, ничего не чищено. На Смоляниновском перевале машина в кювете. После весового контроля по дороге в Шкотово на моих глазах машина улетела с дороги. Шкотовский перевал в ужасном состоянии. В Штыково такая же ситуация. Неужели нельзя почистить дорогу?» - написала одна из жительниц Приморья в социальной сети Instagram.


 

Аварий в районе действительно было много. Эта авария произошла недалеко от Шкотово, в районе поворота на Партизанск. Пострадавших в аварии нет, а вот автомобиль явно остался не на ходу.


 

Отметилось происшествием и Смоляниново.


 

Множество аварий произошло в Хасанском районе, возле посёлка Славянка. Не очищенная от снега трасса стала причиной многочисленных сходов с дороги.


 

 

А вот некоторым водителям выпавший снег оказался на руку. Во всяком случае, именно сугробы помогли жителю Владивостока потушить своё загоревшееся авто. Инцидент произошёл сегодня днём между остановкой «Постышева» и парком Победы. У Mazda Familia что-то загорелось под капотом, а огнетушителя у её хозяина не оказалось. В результате ему и нескольким очевидцам происшествия пришлось забрасывать пламя свежим снегом.

 

 
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