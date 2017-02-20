Летом из Владивостока стартует велозаезд на 11 000 километров

Два 20-летних жителя центральной России решили доехать от Владивостока до родной Брянской области. Несмотря на то, что ни один из них не является профессиональным спортсменом, парни уверены в успехе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В начале лета этого года, 5 июня, в Приморье начнётся заезд «Владивосток - Брянск: на велосипеде через всю РФ». Участниками станут двое друзей из города Клинцы Брянской области – Николай Ковалёв и Виталий Татаринов. Это первое для них масштабное путешествие. До приморской столицы парни планируют добраться самолётом, а обратный путь преодолеют на велосипедах.

За три месяца они проедут 11 тысяч километров и побывают в 50 городах. О ходе путешествия они планируют рассказывать в социальных сетях и выкладывать видеоотчёты. Сейчас в одной из их групп уже набралось почти 600 человек, которые всячески поддерживают велосипедистов.





«Всё своё свободное время тратим на походы, активный отдых или просто спорт. Как оказывается, мы учились в одной школе, сами того не зная. Впервые мы пересеклись в велоклубе «Штурм» в далёком 2014 году», - пишут участники на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте».

Николай начал активно заниматься спортом на первом курсе вуза. Он рассказал, что прежде чем сесть на велосипед, попробовал себя в пешем и водном туризме.

«С тех пор совершил больше 20 походов, из них 5 категорийных – в Крым и Карелию. Летом 2015-го совершил первое велопутешествие - за два месяца доехали от Урала до Байкала. Через год отправился в одиночку покорять Белоруссию. За 12 дней проехал 1700 километров», - пишет о себе Николай.





Его партнёр Виталий взялся за велосипед после службы в армии. За неделю он преодолел 860 километров и проехал от города Клинцы до Могилёва. «Потом 3 года работал в Москве в сфере торговли, и походы пришлось забросить, но велосипед не кинул – постоянно колесил по округе, даже на работу, а в 2016 году принял первое участие в марафоне на 200 километров», - рассказал Виталий.





Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в последнее время стали популярны пешие, авто- и веломаршруты между Дальним Востоком и центральной Россией. Так, в июле прошлого года из Москвы стартовала ультрамарафонская шоссейная гонка Red Bull Trans-Siberian Extreme – 2016. Велосипедисты проехали через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финишировали во Владивостоке.