К торговому центру во Владивостоке стянулись пожарные расчёты

В торговом центре «Центральный» во Владивостоке произошло короткое замыкание. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. По данным ведомства эвакуировать людей не пришлось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Тревожное сообщение поступило в дежурную часть в понедельник, 20 февраля. На место происшествия сразу же выдвинулись сотрудники главного управления МЧС по Приморскому краю. Как оказалось, здание в центре города не горит – просто случилось короткое замыкание.

В пресс-службе ведомства корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что никакого возгорания и огня не было, специалистов вызвали из-за короткого замыкания.

«Эвакуация людей не понадобилась. Сейчас на месте ещё работают спасатели. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия», - подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что недавно во Владивостоке горел заброшенный роддом на Пушкинской, 47. Инцидент произошёл около месяца назад. Сейчас это помещение служит ночлегом для маргиналов – возможно, именно они имели отношение к возгоранию.















