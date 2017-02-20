Приморские загсы переведут актовые книги в электронный вид

В Приморском крае создадут Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГРС). Этот информационный ресурс позволит сократить сроки оказания государственных услуг по регистрации важных документов – свидетельств о рождении, браке, разводе и подобных.

По словам директора краевого департамента загс Ольги Андросовой, новая система также предполагает перевод актовых книг в органах загс в электронную форму. Это долгий процесс, он займёт не менее трёх лет. Сначала в электронный вид переведут самые свежие записи, позднее – давние. Сведения, содержащиеся в ЕГРС, станут основой для формирования единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

Перевод документооборота в электронный вид – тенденция последних лет, которая уверенно распространяется в Приморье. Уже в апреле прошлого года приморцы могли подавать заявления в загс через личные кабинеты портала госуслуг. Постепенно число доступных жителям края госуслуг на портале растёт.

РИА «Восток-Медиа» также сообщало, что с февраля нынешнего года портал госуслуг отменил обязательность цифровой подписи при заказе важных документов – например, сертификатов на материнский капитал. Эта мера сэкономит гражданам деньги, а госслужащим – время.