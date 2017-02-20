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На землю у озера Ханка претендуют 600 заявителей ДВ-гектара

На землю у озера Ханка претендуют 600 заявителей ДВ-гектара
Законодательное собрание: каждый житель России может подать заявку
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", ЗС ПК

Реализацию федерального закона о предоставлении «дальневосточного гектара» накануне рассмотрели во Владивостоке участники заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов. Орган работает при Законодательном собрании Приморского края.

С 1 февраля 2017 года вступил в силу федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Теперь все желающие россияне, а не только дальневосточники, могут воспользоваться своим правом на участок земли на Дальнем Востоке страны.

«Каждый житель России теперь может подать заявку для получения гектара земли в Приморье, – сказал председатель Законодательного собрания Александр Ролик. – С 1 июня прошлого года в Ханкайском районе в тестовом режиме предоставлялись гектары приморской земли. Благодаря первому опыту работы удалось выявить ряд проблем в сфере землепользования. Важно, чтобы все федеральные программы по развитию Дальнего Востока на территории Приморья  выполнялись эффективно, как по срокам, так и по качеству. И это требует напряжённой работы всех уровней власти».

О ходе реализации федерального закона, касающегося выделения гектара земли всем желающим гражданам России, высказались участники заседания Совета председателей представительных органов.

«Закон революционный, – сказал исполняющий обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов. – Полностью изменён механизм предоставления земельного участка. Теперь получить его можно с помощью информационной системы».

По его словам, с начала реализации федерального закона, а именно с 1 июня 2016 года по 15 февраля 2017-го, на территории Приморского края поступило больше 20 тысяч 300 заявлений о получении дальневосточного гектара. Половину из них подали жители Приморья. Наибольшей популярностью пользуются земли в Хасанском, Шкотовском и Надеждинском районах. Это связано с географическим положением этих территорий края – сказалась близость к морскому побережью и краевому центру.

Помощь в подаче заявки на получение земли оказывают сотрудники приморских многофункциональных центров (МФЦ) во всех районах края, а также открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара.

«Использовать этот гектар можно любым способом, который не запрещён законом, – отметил уполномоченный представитель в ДФО Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Олег Демин. – Но необходимо понимать, с какими целями гражданин хочет его получить. Именно от этого зависит, где можно взять землю и как её в дальнейшем использовать. Дело в том, что некоторые территории обладают ограничениями по видам деятельности. Земля может принадлежать к лесному фонду, к водному фонду, есть земли сельскохозяйственного назначения, населённых пунктов. Для каждой категории предусмотрен свой порядок использования. К примеру, если по градостроительному регламенту участок, который приглянулся соискателю, относится к землям сельхозназначения, на нём построить жилой дом не получится. Это нужно объяснять людям».

«За время работы по выделению дальневосточного гектара мы приобрели большой опыт, – сказала председатель думы Ханкайского района Елена Литовченко. – Очень много людей желают приобрести гектар земли в нашем районе – на 25 января подано больше 600 заявлений. Многих привлекают места возле озера Ханка, поэтому всё побережье уже закреплено за теми, кто желает получить участок земли. В других местах люди берут гектар для обустройства пасек, разведения скота. Среди тех, кто берёт участок, есть приморцы, но есть и люди из западных регионов страны. Мы рады видеть на нашей ханкайской земле всех, кто захочет к нам приехать».

По мнению спикера краевого парламента Александра Ролика, закон о «дальневосточном гектаре» направлен на развитие дальневосточных территорий. «Мы понимаем, насколько он важен для страны в целом и для жителей края, которые хотят в соответствии с законодательством этот гектар получать. Есть обязанности органов краевой власти, муниципальной, связанные с предоставлением этих участков и регулированием возникающих правоотношений. Мы готовы помогать всем в этой важной государственной работе», – отметил он.


 

 
 
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