Александр Ролик: ключевые законы должны быть эффективны в Приморье

В Законодательном собрании Приморского края состоялось заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов. Спикер приморского парламента, председатель Совета Александр Ролик в своем приветствии к участникам обозначил ключевые темы встречи: изменение федерального и регионального законодательства в сфере местного самоуправления, регулирование земельных отношений.

«Необходимо сделать всё для эффективной реализации на территории региона ключевых законов, направленных на развитие нашего края: «О территориях опережающего социально-экономического развития», «О свободном порте Владивосток», о «дальневосточном гектаре», – отметил в своем выступлении Александр Ролик. – Важно подойти к своей работе творчески, осмысленно, чтобы эти законы эффективно работали на территории края».

В числе участников Совета заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Кузьменко, председатели комитетов: по экономической политике и собственности Александр Костенко, по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, представители территорий Приморья.

Александр Ролик подчеркнул, что для региональной власти крайне важно эффективное взаимодействие с местным самоуправлением. «Совет представительных органов помогает руководителям на местах в решении проблем стоящих наиболее остро. Например, тема "дальневосточного гектара". Это революционное законодательство, в 2016 году в рамках пилотного проекта одними из первых в федеральном округе его апробировали в Ханкайском районе. Сейчас он в полной мере реализуется на территории всего края. Мы понимаем, насколько он важен для страны в целом, и для жителей края, которые хотят в соответствии с законодательством этот гектар получать. Есть обязанности органов краевой власти, муниципальной, связанные с предоставлением этих участков и регулированием возникающих правоотношений. Круг заинтересованных лиц очень широк, и мы их всех пригласили наряду с представителями федеральных органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, профильных департаментов администрации Приморского края, которые занимаются земельными отношениями, чтобы разъяснить требования законодательства, услышать и разобраться в тех проблемах, которые возникают», – отметил он.





Спикер приморского парламента рассказал собравшимся об основных итогах работы Законодательного собрания в 2016 году. Это и принятие нормативных актов по оказанию помощи приморцам, пострадавшим от паводка, вызванного тайфуном «Лайонрок», и законодательная защита пострадавших дольщиков Партизанска, и новый порядок формирования Общественной палаты. С 6 февраля началось её активное формирование. Александр Ролик напомнил: «Двери Общественной палаты открыты всем, рекомендуйте своим активистам через общественные организации вливаться в её ряды».

В своём докладе Александр Ролик подчеркнул, что в условиях меняющегося законодательства необходимо укрепление взаимодействия местных органов власти с органами прокуратуры. Это поможет организации информационного обмена, сокращению количества опротестования прокурорами нормативных актов после их принятия.

Он также напомнил, что в связи с внесенными изменениями в законодательство о противодействии коррупции, депутатами представительных органов местного самоуправления впервые в 2016 году реализуется обязанность по предоставлению сведений о доходах и расходах. После прокурорских проверок произошло досрочное прекращение полномочий 48 депутатов в 23 представительных органов местного самоуправления. «Для депутатов представительных органов эта обязанность новая, они в прошлом году отчитывались первый раз и многие не имеют опыта в оформлении соответствующих документов, – обратил внимание на проблему Александр Ролик. – Но каждый должен понимать, что эта обязанность предусмотрена федеральным законодательством, любой чиновник или депутат должен её выполнять».





Важный аспект, обсуждаемый на Совете, – законодательные инициативы с мест, внесенные в Законодательное собрание Приморского края. В 2016 в краевой парламент поступила 31 законодательная инициатива, напрямую касающаяся развития муниципальных образований. Результатом стали 9 законов и постановление. Учитывая положительный опыт подобного взаимодействия, заместитель председателя Совета Юрий Нечипуренко выступил с предложением: законодательные инициативы и обращения, которые делают территории в адрес Законодательного собрания, вначале обсуждать на Совете. «Территории разные, проблемы одни, найти выход, найти общее удовлетворяющее все территории решение – наша основная задача. При этом Совет имеет авторитет, опыт в реализации законодательства всех уровней».

Председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис рассказал о планах по проведению выездного комитета. «Тема, которую мы поднимем – это состояние и поддержка объектов культуры, в том числе библиотек, учреждений дополнительного образования поселенческого уровня. Оценить, как работают малокомплектные детские сады и школы. Являются ли они социокультурными комплексами. Мы приняли законы о дополнительном финансировании этих учреждений. Я подготовил в адрес глав запрос о состоянии домов культуры. Несколько лет назад мы провели выездное заседание в селе Владимиро-Александровское с участием губернатора Владимира Миклушевского. Получили неплохой импульс. Начали оснащать сельские клубы и покупать автобусы для того, чтобы дети и взрослые могли выезжать на конкурсы, фестивали, соревнования. Во многих муниципалитетах есть прекрасный опыт. Прошу вас подготовить подробную информацию о стратегическом ресурсе развития территории – своих учреждениях культуры и детского дополнительного образования. Уверен, что этот выездной комитет будет полезен для всех».

Намечая совместные законотворческие планы на нынешний год, Александр Ролик назвал стимулирование регионального экономического роста, создание рабочих мест, развитие новых производств. В приоритете поддержка сельского хозяйства, совершенствование системы социальной помощи незащищенным слоям населения. Среди насущного – правовое регулирование вопросов ЖКХ, образования и здравоохранения, промышленной и инвестиционной политики, создания рынка доступного жилья.