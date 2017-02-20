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Постройку у дома Элеоноры Прей во Владивостоке начали сносить

Постройку у дома Элеоноры Прей во Владивостоке начали сносить
Краевые деньги, вложенные в снос, взыщут с застройщика
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня начался снос незаконной постройки возле объекта культурного наследия, дома Элеоноры Прей, в Почтовом переулке Владивостока. РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало об истории борьбы культурного и музейного сообщества горожан за сохранность архитектурного ансамбля в этом месте. Судебные тяжбы длились с 2012 года несколько лет, даже когда подключились краевые власти. В итоге суды всех инстанций признали неправомерность строительства многоэтажного здания рядом с охраняемым памятником – и было принято окончательное решение о сносе. Подрядчик, который будет осуществлять демонтаж самостроя, был определён по итогам аукциона. При этом сумму контракта удалось значительно снизить, остальные средства вернутся в краевой бюджет. Все деньги, затраченные на демонтаж самостроя, будут взысканы с застройщика.

 

Поскольку речь идёт об историческом памятнике, снос расположенного рядом самостроя потребовал отдельного проекта. Его стоимость также взыщут с застройщика. Как рассказал представитель подрядчика, заместитель директора компании «Восточные ворота» Игорь Феоктистов, при сносе не станут применять крупногабаритную технику - здание будет разбираться в ручном режиме изнутри.

 

«Для сноса самостроя был разработан проект демонтажных работ, снос монолитного железобетонного каркаса – трудоёмкий и сложный и довольно затратный процесс.  В первую очередь необходимо сохранить существующие теплотрассы, выполнив их защиту в границах территории, после этого будет выполнен технологический проём внутри здания. Каменная кладка разбирается поэлементно, железобетонные конструкции с помощью фрез. В соответствии с госконтрактом демонтаж будет выполнен за 90 суток», – отметил Игорь Феоктистов.

 


 

Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский не раз обозначал свою позицию в отношении самостроев и точечной застройки Владивостока, выступая категорически против того и другого.

«Я не придерживаюсь политики тотального сноса уже возведённых строений. В ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесём несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона», – акцентировал Владимир Миклушевский.

 
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