В зоопарк под Уссурийском привезли двух леопардов

В приморском зоопарке «Чудесный» появились два новых обитателя – два маленьких леопарда, брат и сестра. Пока их новые владельцы имена не придумали и предлагают поучаствовать в выборе жителям края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На выходных состав обитателей зоопарка неподалёку от Уссурийска заметно увеличился. Частью большой звериной семьи стали два маленьких леопарда – мальчик и девочка. Пятнистые новобранцы уже акклиматизировались и освоились. «Дети» прекрасно себя чувствуют, отличаются хорошим аппетитом.

Накануне на малышей уже успели посмотреть первые посетители. Леопарды быстро освоились, поэтому руководство позволило гостям зоопарка познакомиться с пятнистыми кошками.

Имена для юных леопардов руководство пока не выбрало и обратилось к местным жителям с просьбой помочь: «Желательно, чтобы они были связаны как-то с Дальним Востоком, Владивостоком или Уссурийском».

Подписчики «Чудесного» в Instagram быстро отреагировали и активно подключились к выбору имени. Приморцы предложили такие варианты, как Владик и Ириска, Восток и Уссурочка, Рикорд и Тавайза, Владик и Находка, Багира и Шерхан и другие.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о пополнениях в зоопарке «Чудесный». С привлечением спонсоров этот зоопарк осенью 2015 года приобрёл тигрицу Кристал. За маленькую хищницу из Уфы руководство казино Tigre de Cristal заплатило 450 тысяч рублей. Перед Новым, 2016 годом у подросшей кошки также с помощью спонсора появился новый сосед — африканский лев Аристо. В феврале 2016 года из Краснодара прилетел горный лев. Изначально предполагалось, что в «Чудесном» поселится самка, однако в итоге в Приморье прилетел мальчик. Он получил имя Принц Фору. В конце августа прошлого года список хищников пополнил африканский сервал Зевс.

Публикация от Зоопарк💛Чудесный💛с.Борисовка (@ussurzoo) Фев 18 2017 в 4:16 PST