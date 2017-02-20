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Приморского подростка зарезали в подъезде собственного дома

Приморского подростка зарезали в подъезде собственного дома
Врачи не смогли спасти парню жизнь
сегодня, 12:23
Происшествия | Приморский край
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Фото: newstes.ru, dpscontrol.ru

Под занавес выходных в Приморье разыгралась кровавая драма. В Большом Камне неизвестный зарезал 16-летнего парня.

В минувшее воскресенье Большой Камень отметился трагическим происшествием. 16-летнего подростка зарезали прямо в подъезде его дома на улице Курчатова. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в приморском следственном управлении СК РФ. «Вечером в воскресенье, 19 февраля, в Большом Камне совершено нападение на подростка 1999 года рождения. Парня обнаружили в подъезде собственного дома, у него были ножевые ранения. Он умер в больнице», - сообщила представительница ведомства. По данному факту возбудили дело по 111 статье УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего». Речь не идёт о статье «Убийство», потому что подросток умер не на месте происшествия. В настоящее время следователи выясняют, кто мог совершить данное преступление.   

Новости о данном происшествии уже начали распространяться в социальных сетях. Там же публикуются фотографии погибшего парня.


 

В последнее время приморские подростки то и дело попадают в криминальную хронику. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что неделю назад во Владивостоке состоялась массовая драка старшеклассников. Местом побоища стал пустырь на мысе Эгершельд. В потасовке пострадало несколько человек.

 
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