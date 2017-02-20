Губернатор Приморья полетел во Вьетнам с Валентиной Матвиенко

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня отправился во Вьетнам, примкнув к официальной делегации Совета Федерации, возглавляемой Валентиной Матвиенко. Делегация планирует завершить визит 22 февраля. В ближайшие два дня намечены встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания. Также в программе значится круглый стол, где стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

Владимир Миклушевский выступит с докладом об истории сотрудничества Приморского края с Республикой Вьетнам. Год назад губернатор Приморья посещал эту страну, по итогам визита экспорт из Приморья во Вьетнам увеличился на 18%, вырос и товарооборот. По мнению Владимира Миклушевского, важную роль в укреплении торгово-экономического, инвестиционного и делового сотрудничества, а также туризма играет расширение транспортных связей.

Владивосток имеет побратимские связи с Хошимином. В 2012 году между администрацией Приморского края Российской Федерации и Народным комитетом провинции Кханьхоа Социалистической Республики Вьетнам был подписан протокол о намерениях по развитию сотрудничества. В настоящее время готовится соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между портами Хайфон и Владивосток. Его планируется подписать на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье 6-7 сентября 2017 года.