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Автомобилисты Владивостока "встали" из-за непогоды

Автомобилисты Владивостока "встали" из-за непогоды
На одном из участков образовалась пробка длиной в 8 километров
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Выпавший снег сковал автомобильное движение во Владивостоке. В городе образовались многокилометровые пробки, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки».

Сегодня, 20 февраля, максимальная загруженность дорог Владивостока утром составила 9 баллов, что на 4 балла больше, чем обычно. Наиболее загруженными магистралями утром стали проспект 100-летия Владивостока в центр (9 баллов), улица Луговая к Спортивной (8 баллов) и Русская улица к Второй речке, которая также получила 8 баллов.

На ряде дорог был отмечен плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Так, на улице Луговая к по направлении к Спортивной движение оценили на 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Кроме этого трасса Патрокл - Золотой мост получила 6 баллов.

Крупнейшей пробкой сегодня стал затор от улицы Ватутина до кольца 3-й Рабочей. Два с половиной часа машины стояли вдоль улиц Нейбута, Адмирала Юмашева и Котельникова. Вся пробка растянулась почти на 6 километров. Ещё один 6-километровый затор растянулся от улицы Анны Щетининой до Светланской улицы через Выселковую улицу и Рудневский мост. Там автомобилистам пришлось простоять 2 часа. Самая длинная пробка почти в 8 километров этим утром образовалась от стелы ДВО РАН до проспекта Красного Знамени.  По этому участку машины двигались 2 часа. Столько же простояли автолюбители от кольца 3-й Рабочей до Семеновской площади. Кроме этого напряжённый трафик наблюдался от кольца 3-й Рабочей до Октябрьской улицы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сегодня на улицах Владивостока работает 100 единиц техники. Рабочие вышли на дороги ещё накануне в восьмом часу вечера. В мэрии также заявляют, что снег не нарушил жизнедеятельность города.

 
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