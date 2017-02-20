Гости ВЭФ смогут приехать во Владивосток по упрощённой визе

Накануне депутаты Государственной думы проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта, который значительно упростит въезд иностранных граждан на территорию свободного порта Владивосток. Госдума приняла поправки профильного комитета – по госстроительству и законодательству. Как сообщил автор поправок, приморский депутат Виктор Пинский, все они – технического характера.

«Цель изменений – устранить нюансы, мешающие скорейшему принятию законопроекта, который подготовлен по поручению президента», – сказал депутат.

«Все поправки направлены на то, чтобы новый порядок получения визы мог быстрее начать работать. Об этом нас просит Минвостокразвития России. Это связано с необходимость решения вопроса о финансировании сложных мероприятий по модернизации 15 пунктов пропуска через границу. Любое промедление делает реализацию этой задачи крайне затруднительной», – отметил Виктор Пинский.

Он добавил, что законопроект, предложенный правительством, практически созрел для реализации. Готовы проекты всех важных подзаконных актов. Например, проект постановления правительства. Сейчас Минвостокразвития совместно с министерством иностранных дел РФ и другими федеральными ведомствами прорабатывает перечень стран, граждане которых смогут получать электронные визы во Владивосток.

Законопроект существенно упростит получение визы для въезда на территорию свободного порта Владивосток. Планируется, что оформить въездной документ через сайт МИД РФ смогут гости Восточного экономического форума. Он состоится в сентябре этого года во Владивостоке. Ожидается, что работать с гостями ВЭФ тогда уже смогут пункты пропуска в морском порту и аэропорту Владивостока. Для получения визы не позднее, чем за 4 дня до предполагаемого визита иностранные граждане должны будут заполнить заявку на сайте, приложив копию паспорта и фото. На сайте МИДа можно будет отслеживать судьбу запроса, при положительном ответе визу они смогут также распечатать с сайта. Находиться на территории России с такой визой можно будет не больше 8 суток без права продления этого срока.



