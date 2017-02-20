Сегодня понедельник, 20 февраля 2017 года, 11:37
Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади
Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади
Двое лыжников пройдут по льду от Хабаровского края до Сахалина
Двое лыжников пройдут по льду от Хабаровского края до Сахалина
Приморские полицейские получили "валентинки" на ЛГБТ-фестивале
Приморские полицейские получили "валентинки" на ЛГБТ-фестивале
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова поместили в СИЗО
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова поместили в СИЗО
Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
Регионы:


Популярное
вчера, 16:10
Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
вчера, 16:50
"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске
вчера, 12:20
В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов
вчера, 15:35
Четвёртая ТОР в Приморье появится к весне
сегодня, 07:56
В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
полчаса назад
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова поместили в СИЗО
вчера, 11:45
Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
сегодня, 08:27
Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света
вчера, 23:06
Во Владивостоке завершилась ледовая велогонка "Тур де Папенберг"
вчера, 18:55
Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с казанским "Динамо"

Обсуждаемое
вчера, 16:10
15

Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
вчера, 11:45
1

Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
сегодня, 07:56
1

В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
сегодня, 09:41
1

Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
сегодня, 10:09
1

Мэрия: спецтехника всю ночь работала на дорогах Владивостока
вчера, 12:20
В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов
вчера, 13:25
Хабаровский "Амур" завершил "регулярку" победой над "Локомотивом"
вчера, 15:35
Четвёртая ТОР в Приморье появится к весне
вчера, 14:15
"СКА-Нефтяник" сегодня поборется с казанским "Динамо"
вчера, 17:30
Хабаровчане на Масленицу примут участие в нанайских играх
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья сегодня, 10:16
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 564



Система Orphus

Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади

Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади
Народные гулянья перенесли на Вторую Речку
16 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В России стартовала масленичная неделя. Общегородские праздники по случаю Масленицы во Владивостоке пройдут на выходных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 20 февраля, началась масленичная неделя. В течение предстоящих семи дней жители Приморского края, как и другие россияне, будут печь блины, провожать зиму и готовиться к встрече с весной.

Традиционно по случаю Масленицы в Приморье пройдёт множество мероприятий. Во Владивостоке основные гулянья развернутся на выходных. При этом, как рассказали РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии, на центральной площади празднования Масленицы в этом году не будет.

В субботу, 25 февраля, в 14:00 праздник состоится в Снеговой Пади - по инициативе дома культуры «Традиции и современность». Ожидается, что выступят творческие коллективы и ростовые куклы, а гости смогут отведать блинов и сжечь чучело.

Основные же мероприятия пройдут в воскресенье, 26 февраля. В два часа дня возле кинотеатра «Иллюзион» развернётся лоточная торговля и начнётся праздничный концерт.

Также не обошли стороной один из любимых российских праздников и в ДВФУ. Во вторник, 21 февраля, на острове Русском широкую Масленицу отметят русские и иностранные студенты. Они примут участие в мастер-классах по изготовлению поделок и оберегов, плетению кос, конкурсах и масленичных играх, хороводах.

В Уссурийске сегодня, 20 февраля, в 18:00 в сквере, посвящённом 150-летию основания города, пройдёт «Встреча Масленицы». Завтра и послезавтра тематические мероприятия запланированы в детской школе искусств и центре детского творчества. В День защитника Отечества около кинотеатра «Горизонт» пройдёт концерт. Пятый день масленичной недели - «Тёщины вечёрки» - жители Уссурийска отметят около ДК «Дружба». «Золовкины посиделки» начнутся на центральной площади города 25 февраля. Завершится праздничная неделя массовым народным гуляньем 26-го – по центральным улицам города пройдёт весёлый масленичный поезд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что наступившая рабочая неделя будет сверхкороткой.  В связи с празднованием Дня защитника Отечества трудиться придётся всего три дня, а отдыхать – четыре.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru