Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади

В России стартовала масленичная неделя. Общегородские праздники по случаю Масленицы во Владивостоке пройдут на выходных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 20 февраля, началась масленичная неделя. В течение предстоящих семи дней жители Приморского края, как и другие россияне, будут печь блины, провожать зиму и готовиться к встрече с весной.

Традиционно по случаю Масленицы в Приморье пройдёт множество мероприятий. Во Владивостоке основные гулянья развернутся на выходных. При этом, как рассказали РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии, на центральной площади празднования Масленицы в этом году не будет.

В субботу, 25 февраля, в 14:00 праздник состоится в Снеговой Пади - по инициативе дома культуры «Традиции и современность». Ожидается, что выступят творческие коллективы и ростовые куклы, а гости смогут отведать блинов и сжечь чучело.

Основные же мероприятия пройдут в воскресенье, 26 февраля. В два часа дня возле кинотеатра «Иллюзион» развернётся лоточная торговля и начнётся праздничный концерт.

Также не обошли стороной один из любимых российских праздников и в ДВФУ. Во вторник, 21 февраля, на острове Русском широкую Масленицу отметят русские и иностранные студенты. Они примут участие в мастер-классах по изготовлению поделок и оберегов, плетению кос, конкурсах и масленичных играх, хороводах.

В Уссурийске сегодня, 20 февраля, в 18:00 в сквере, посвящённом 150-летию основания города, пройдёт «Встреча Масленицы». Завтра и послезавтра тематические мероприятия запланированы в детской школе искусств и центре детского творчества. В День защитника Отечества около кинотеатра «Горизонт» пройдёт концерт. Пятый день масленичной недели - «Тёщины вечёрки» - жители Уссурийска отметят около ДК «Дружба». «Золовкины посиделки» начнутся на центральной площади города 25 февраля. Завершится праздничная неделя массовым народным гуляньем 26-го – по центральным улицам города пройдёт весёлый масленичный поезд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что наступившая рабочая неделя будет сверхкороткой. В связи с празднованием Дня защитника Отечества трудиться придётся всего три дня, а отдыхать – четыре.