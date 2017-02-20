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Приморские полицейские получили "валентинки" на ЛГБТ-фестивале

Приморские полицейские получили "валентинки" на ЛГБТ-фестивале
Теперь активисты секс-меньшинств собираются в прокуратуру
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Второй зимний ЛГБТ-фестиваль в Приморье посетил наряд Артёмовской полиции. Полицейским вручили «валентинки», однако участники остались недовольны приездом представителей правопорядка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

ЛГБТ-сообщество Приморья готовит заявление в прокуратуру на полицию Артёма. Об этом рассказала директор общественного движения «Маяк» Кристина Солоненко. На прошедших выходных на одной из баз отдыха организация проводила второй зимний Приморский ЛГБТ-фестиваль. Именно там и произошла стычка с представителями правопорядка.

Во второй день фестиваля была запланирована вечеринка для участников. В разгар мероприятия на базу отдыха приехал наряд полиции из Артёмовского РОВД.

«Вломились на вечеринку, заявили, что поступил сигнал, что тут употребляют наркотики и спаивают несовершеннолетних. Правда, быстро «спалились», когда один начал задавать примерно такие вопросы: «Как вы будете размножаться, кто будет в армии служить?». Проверили документы участников, обыскали комнаты, «подействовали на мозги» и уехали. Надеялись, что тут несовершеннолетние будут», – прокомментировал один из гостей вечеринки.

При этом ЛГБТ-активисты увидели ряд нарушений в действиях полицейских. Так, по их словам, некоторые представители правопорядка не показали служебные удостоверения. Кроме этого, по словам участников инцидента, силовики осматривали вещи без присутствия владельцев. «Создавалось впечатление, что это была конкретная миссия - запугать нас. Были грубые высказывания от полицейских в адрес участников фестиваля; пугали всех, угрожали», - добавили организаторы. Людей не выпускали из помещения. Также многие полицейские приехали «по гражданке». «В какой-то момент казалось, что на территорию базы вломились агрессивно настроенные правонарушители», - рассказали участники.

ЛГБТ-активисты Владивостока планируют обратиться в прокуратуру после консультации с юристом. 

 
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