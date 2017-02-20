Желающие попасть в думу Владивостока пройдут отбор "Единой России"

Приём заявлений об участии в праймериз партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в думу города Владивостока начнётся 27 февраля. Накануне об этом проинформировали в оргкомитете по проведению предварительного голосования.

По итогам первого заседания организационного комитета партийцы определили место и время приёма граждан, желающих стать кандидатами от партии на выборах в думу города Владивостока. Единороссы начнут принимать заявления по адресу: 690001, город Владивосток, улица Светланская, 89, кабинет 416.

Приём заявлений и документов от кандидатов на праймериз планируется осуществлять в рабочие дни. Время приема: с 11:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон приёмной – 222-89-20.

Партийцы напоминают: выдвижение для участия в праймериз пройдёт до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования состоится во Владивостоке 28 мая, в последнее воскресенье весны.