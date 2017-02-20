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В моногородах Приморья создадут проектные команды

В моногородах Приморья создадут проектные команды
Их планируют отправить на обучение в "Сколково" и РАНХиГС
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В администрации Приморья прошло совещание с участием линейного менеджера Фонда развития моногородов Максима Данькина. О его приезде в край РИА «Восток-Медиа» сообщало недавно. Новый куратор будет помогать приморским городам преодолеть экономическую монозависимость и найти новые векторы для развития.

В совещании приняли участие представители департамента экономики и развития предпринимательства Приморья и администраций монопрофильных муниципальных образований.

Директор департамента экономики Сергей Павленко подчеркнул, что развитие моногородов названо одним из приоритетных направлений стратегического развития РФ. В Приморье насчитывается девять таких муниципальных образований. В каждом из них сформируют команду, которая займётся проектным управлением.

Представитель Фонда развития моногородов Максим Данькин рассказал, что в каждую управленческую команду войдут пять человек: обязательно глава города, представители органов исполнительной власти региона, градообразующего предприятия, инвестора или бизнеса. Их будут направлять на обучение в Москву.

«94 команды по России из 319 уже обучились в школе управления «Сколково» и РАНХиГС. На данный момент планируется, что обучение моногородов Приморья будет проходить в этом году. Первые, кто планируются к обучению, – Светлогорье. Остальные моногорода края – летом», – сообщил менеджер.

Также правительство рассматривает как вариант поддержки моногородов создание в них территорий опережающего развития. Администрация Приморского края уже направила в адрес Минэкономразвития две заявки на создание ТОР в Дальнегорске и поселке Ярославский.

«Искренне надеюсь, что в 2017 году ряд территорий Приморья получат такую возможность – стать ТОР», – сказал Максим Данькин.

Также представителям муниципалитетов были представлены финансовые меры поддержки – софинансирование инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, фонд поддержал уже 18 таких проектов, а также займы размером от 100 миллионов до одного миллиарда рублей. В настоящее время готовится соответствующая заявка по Светлогорью.

 
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