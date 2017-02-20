Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова поместили в СИЗО

Гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова поместили под стражу, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такое решение принял Ленинский районный суд Владивостока.

Задержанного в Москве политтехнолога, гендиректора ХК «Адмирал» Илью Спокойнова (Митькина) поместили под стражу. Заседание об избрании меры пресечения прошло в минувшие выходные в Ленинском районном суде Владивостока. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в суде, Митькин просидит в следственном изоляторе до 17 апреля. Кроме того, стало известно, в чём именно подозревают гендиректора «Адмирала». Против него возбудили дело по части 4 стати 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Ранее по этой же статье возбудили дело против жены Ильи Спокойнова - Марину Свиридову, а также председателя приморского Союза горнопромышленников Алексея Авершина. Буквально накануне задержания Митькина им продлили срок содержания под стражей. По 159-й статье проходит фигурант и другого громкого дела последних месяцев – вице-губернатор Сергей Сидоренко. В декабре его задержали и поместили под домашний арест.

Интересно, что до сих пор остаётся неясным вопрос о должности Ильи Спокойнова в «Адмирале». Как сообщил «Р-спорт», с прошлой недели гендиректором клуба является руководитель партнёрской компании «Сумма Спорт» Камил Гаджиев. Он подтвердил данную информацию. При этом в приморской администрации отрицают кадровые перестановки в «Адмирале». «В ряде СМИ вышла информация о смене руководства клуба, но это не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе губернатора Миклушевского со ссылкой на представителей «Адмирала». Заявление парадоксальное: на сайте хоккейной команды генидректором значится именно Гаджиев. В то же время, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», эту должность всё ещё занимает Илья Спокойнов.