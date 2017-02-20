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Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Лучших выбирают среди лидеров бизнеса
9 минут назад
Гость | Приморский край
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Фото: dv-rating.ru/ "Золотой Рог"

XIII Бизнес-Премия Приморского края «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года стартовала 7 февраля. Её организаторами тринадцатый год выступают издательская компания «Золотой Рог» и администрация Приморского края. Сроки проведения – с февраля по апрель. Церемония награждения – 5 апреля.

Официальный сайт Бизнес-Премии – dv-rating.ru, а ход конкурса освещается на страницах газеты «Золотой Рог».

Благодаря широкому участию предприятий крупного и среднего бизнеса, объективности экспертов и принципиальности организаторов Премия года стала не конъюнктурным событием, а традиционным финалом минувшего года для делового Приморья. Оргкомитет в 2017 году вновь возглавил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Конкурс проводится по 4-м номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» (средний бизнес), «Социально ответственный бизнес». Методика отбора претендентов базируется на финансово-экономических показателях прошедшего года и отработана профессионалами «Золотого Рога» на подготовке ежегодного рейтинга «100 крупнейших компаний Дальнего Востока». Победители Бизнес-Премии определяются в два этапа голосованием – открытым для всех на сайте и членами экспертного совета – персональными бюллетенями.

В экспертном совете представлены 50 авторитетных людей края из разных отраслей экономики, бизнес-консалтинга, руководители органов госуправления, главы и вице-мэры Владивостока, Уссурийска, Артёма, Находки, депутаты ЗС.  Бессменный председатель жюри – Александр Костенко.


 

Сегодня в оргкомитет Бизнес-Премии поступают заявки на участие. Будет ли это гарантией, что они попадут в ТОП-25? На эти и другие вопросы отвечает исполнительный директор оргкомитета XIII Бизнес-Премии Елена Баркова.

– Заявки на участие в одной из четырёх номинаций нашей Бизнес-Премии не останутся без внимания. Но у нас не заявочный конкурс. Критерии отбора прописаны в положении о премии. Они опубликованы на официальном сайте премии DV-RATING.ru. Первоначальный отбор компаний идёт на основе бухгалтерской отчетности за 2016 год – по коэффициенту роста к предыдущему году. В наш оргкомитет входят руководители Приморскстата, где сегодня собирается вся отчётность бизнес-субъектов, работающих на территории Приморского края, и Отделения Пенсионного фонда РФ, где имеются показатели по зарплате и взносам приморских предприятий, отраслевые уровни. Одновременно журналисты газеты «Золотой Рог» проверяют значимость выпускаемой продукции и услуг, что обеспечило рост выручки и прибыли. Заявки для нас – подтверждение, что номинанты готовы к публичности.

Благодаря таким чётким критериям краевая Бизнес-Премия стала традицией.

– А как формируется список менеджеров?

– Номинация «Менеджер года Приморского края – 2016» всегда престижна. Кстати, «засветиться» в ней означает попасть в золотой фонд кадров. Для нас формировать ТОП менеджеров особенно трудно. Приморье всегда славилось кадрами управленцев, благодаря особому приморскому менталитету. Они харизматичны, креативны, предприимчивы, не боятся риска и ответственности. Не зря бывшие директора приморских предприятий сегодня в штате всероссийских и международных корпораций. Не соглашусь с утверждениями, что Приморье истощилось на «головы». Приток налицо, а остаются те, кто «заразился» приморским менталитетом – работать с азартом. Уверена, что каждый наш эксперт может выдать шорт-лист на полсотню таких топ-менеджеров. Много достойных. Но в основе отбора – показатели руководимого предприятия. А рыночная и политическая конъюнктура последних лет и самому талантливому может испортить бизнес-карму.

– А чем ваша Бизнес-Премия отличается от других конкурсов в крае?

– Проверена временем. Бизнес-Премия с первого года, 2004-го, называлась «Компания года и Менеджер года Приморского края». В этом суть. Не секрет, что 100 крупнейших компаний дают свыше 60 % валового регионального продукта и краевого бюджета Приморья. Потому всерьёз называться компанией года может лишь представитель этой сотни, пусть даже это филиал или обособленное подразделение. Главное, чтобы давали рабочие места и платили налоги на территории.  Потому такой популярной в рамках премии стала номинация «Развивающийся бизнес» – для тех, кто растёт семимильными шагами, независимо от истории за спиной. Наш конкурс – для крупного и среднего бизнеса.

О втором отличии уже сказано – в основе отбора лежит рейтинг эффективности по приросту выручки и прибыли.

– Вы уверены, что эксперты в голосовании объективны?

– Во всяком случае, я их призываю к этому. Конечно, проще победить компаниям, которые на слуху, публичны. Но Бизнес-Премия и задумана для того, чтобы способствовать открытости приморского бизнеса как залога доверия партнёров и инвесторов. И в этом стремлении организаторы не одиноки. Сейчас реально нужна площадка для встречи большой экономики и частной инициативы, цивилизованная бизнес-среда. Но меня всегда восхищают партнёры и спонсоры нашей премии, которые платят за то, чтоб в конкурсе победили другие и победили честно.

Вот уже два года в статусе главного партнёра Дальневосточный банк, 7-й год с нами Инжиниринговая компания «Акцент». Всегда конкурс поддерживает кто-то из общественных институтов бизнеса. В этом сезоне опорой стало региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. К тому же публичная площадка Бизнес-Премии, она не только для участников, но и спонсоров эффективна – это возможность громко заявить о себе как о надёжном партнёре и за короткий срок приобрести публичную репутацию и новые контакты в деловой среде. Таким образом сегодня в бизнес-элиту входят Группа компаний «Альфа»,  Приморский филиал ТЕЛЕ2 – их логотипы на сайте премии.

Это и есть высший вклад в формирование бизнес-климата Приморья. Ведь оргкомитет может отблагодарить только публичностью. Вот когда наш бизнес дозреет до осознания, что деловую среду вокруг себя мы формируем сами, тогда и наша Бизнес-Премия станет просто «Олимпом», где лежат награды. А пока это публичная площадка передовых практик в бизнесе края. Награды – лишь ориентир.

 
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