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Мэрия: спецтехника всю ночь работала на дорогах Владивостока

Мэрия: спецтехника всю ночь работала на дорогах Владивостока
Рабочие вручную очищают лестницы и тротуары
16 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Рабочие Владивостока всю ночь занимались очисткой снега в городе. Эта работа продолжается и сейчас, несмотря на затруднённое движение на дорогах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 20 февраля, на улицах Владивостока работает 100 единиц техники. Об этом корреспонденту редакции рассказали в пресс-службе городской администрации. Рабочие вышли на дороги ещё накануне, в восьмом часу вечера.

«Когда начали падать первые снежинки специалисты начали превентивную обработку дорог для того, чтобы магистрали не покрылись коркой льда. В первую очередь обрабатывают трассу Седанка – Патрокл, как одну из самых сложных, а также спуски и подъемы», - пояснила специалист пресс-службы Валентина Козлова.

Сейчас к технике присоединились и другая бригада рабочих, которая вручную очищает лестница, автобусные остановки и тротуары.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что синоптики обещают в крае снег. На дорогах возможна гололедица. Кроме этого из-за сильного ветра в расписании местных аэропортов появились задержки и отмены

 
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