Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные

В преддверии перевыборов руководства Дальневосточного отделения Российской академии наук молодые дальневосточные учёные направили открытое письмо в адрес президента РАН академика Владимира Фортова и главы Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова. Младшее поколение дальневосточных учёных просит защитить территорию Академгородка во Владивостоке от растаскивания на части.

Ещё в 1971 году участок площадью 160 га в пригороде Владивостока (от «Зари» до Седанки) был передан в бессрочное пользование ДВНЦ АН СССР, преемником которого стало ДВО РАН. Однако до сих пор эта земля не была поставлена на кадастровый учёт.

«Из-за бездействия руководства ДВО РАН государственная регистрация права собственности РФ на земли институтов ДВО РАН не была произведена», – пишут молодые учёные. Земля оформлена только непосредственно под зданиями институтов.

Департамент земельных отношений Приморского края приступил к межеванию земельных участков, после чего в непосредственной близости от академических учреждений стали появляться заборы и стройки. На сегодняшний день уже около 90 % территории отдано частным застройщикам для мало- и многоэтажного строительства. Жилые дома планируется строить даже в пределах санитарно-защитных зон Тихоокеанского института биоорганической химии, Института химии, Биолого-почвенного института, работающих с опасными препаратами. В результате самим институтам уже некуда расти. Остаются мечтами и планы построить в Академгородке жильё для молодых учёных.

Авторы считают: ситуация вокруг Академгородка способствует росту социальной напряжённости. «Просим разобраться в изложенных вопросах, оказать содействие молодым учёным, назвать тех, кто допустил расхищение земельных участков ДВО РАН, и спасти российскую науку», – говорится в письме.

Как ранее неоднократно сообщало РИА «Восток-Медиа», скандал на землях Академгородка связан с вырубкой деревьев и массовым строительством. В феврале 2017-го представители ОНФ обсудили острую «академическую» тему на встрече с губернатором Приморья, тогда же один из спикеров обвинил мэрию Владивостока в госизмене. Позже представители администрации парировали: «С 1 февраля 2007 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Владивостоке отнесены к полномочиям органов исполнительной власти Приморского края. (…) Таким образом, администрация города в принципе не может распоряжаться землями во Владивостоке, государственная собственность на которые не разграничена (в том числе землями ДВО РАН)».