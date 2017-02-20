Сегодня понедельник, 20 февраля 2017 года, 09:44
Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
В Приморье один за другим отменяют авиарейсы
В Приморье один за другим отменяют авиарейсы
В понедельник в Хабаровске ожидаемо похолодало
В понедельник в Хабаровске ожидаемо похолодало
В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
Хабаровские автолюбители выяснили, кто быстрее в параллельной гонке
Хабаровские автолюбители выяснили, кто быстрее в параллельной гонке
Регионы:


Популярное
вчера, 16:10
Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
вчера, 16:50
"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске
вчера, 10:25
Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
вчера, 12:20
В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов
вчера, 15:35
Четвёртая ТОР в Приморье появится к весне
вчера, 11:45
Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
сегодня, 07:56
В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
вчера, 18:55
Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с казанским "Динамо"
вчера, 23:06
Во Владивостоке завершилась ледовая велогонка "Тур де Папенберг"
вчера, 14:15
"СКА-Нефтяник" сегодня поборется с казанским "Динамо"

Обсуждаемое
вчера, 16:10
13

Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
вчера, 10:25
5

Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
вчера, 11:45
1

Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
сегодня, 07:56
1

В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
вчера, 12:20
В Дальнегорске за день полиция наказала больше двадцати пешеходов
вчера, 13:25
Хабаровский "Амур" завершил "регулярку" победой над "Локомотивом"
вчера, 15:35
Четвёртая ТОР в Приморье появится к весне
вчера, 14:15
"СКА-Нефтяник" сегодня поборется с казанским "Динамо"
вчера, 17:30
Хабаровчане на Масленицу примут участие в нанайских играх
вчера, 16:50
"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 562



Система Orphus

Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные

Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
Они просят руководство РАН и ФАНО пресечь расхищение "научных" земель
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В преддверии перевыборов руководства Дальневосточного отделения Российской академии наук молодые дальневосточные учёные направили открытое письмо в адрес президента РАН академика Владимира Фортова и главы Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова. Младшее поколение дальневосточных учёных просит защитить территорию Академгородка во Владивостоке от растаскивания на части.

Ещё в 1971 году участок площадью 160 га в пригороде Владивостока (от «Зари» до Седанки) был передан в бессрочное пользование ДВНЦ АН СССР, преемником которого стало ДВО РАН. Однако до сих пор эта земля не была поставлена на кадастровый учёт.

«Из-за бездействия руководства ДВО РАН государственная регистрация права собственности РФ на земли институтов ДВО РАН не была произведена», – пишут молодые учёные. Земля оформлена только непосредственно под зданиями институтов.

Департамент земельных отношений Приморского края приступил к межеванию земельных участков, после чего в непосредственной близости от академических учреждений стали появляться заборы и стройки. На сегодняшний день уже около 90 % территории отдано частным застройщикам для мало- и многоэтажного строительства. Жилые дома планируется строить даже в пределах санитарно-защитных зон Тихоокеанского института биоорганической химии, Института химии, Биолого-почвенного института, работающих с опасными препаратами. В результате самим институтам уже некуда расти. Остаются мечтами и планы построить в Академгородке жильё для молодых учёных.

Авторы считают: ситуация вокруг Академгородка способствует росту социальной напряжённости. «Просим разобраться в изложенных вопросах, оказать содействие молодым учёным, назвать тех, кто допустил расхищение земельных участков ДВО РАН, и спасти российскую науку», – говорится в письме.

Как ранее неоднократно сообщало РИА «Восток-Медиа», скандал на землях Академгородка связан с вырубкой деревьев и массовым строительством. В феврале 2017-го представители ОНФ обсудили острую «академическую» тему на встрече с губернатором Приморья, тогда же один из спикеров обвинил мэрию Владивостока в госизмене. Позже представители администрации парировали: «С 1 февраля 2007 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Владивостоке отнесены к полномочиям органов исполнительной власти Приморского края. (…) Таким образом, администрация города в принципе не может распоряжаться землями во Владивостоке, государственная собственность на которые не разграничена (в том числе землями ДВО РАН)».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru