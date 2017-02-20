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В Приморье один за другим отменяют авиарейсы

В Приморье один за другим отменяют авиарейсы
В расписании автовокзала также есть изменения
24 минуты назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Уже несколько авиарейсов оказались сдвинуты из-за непогоды в Приморье. Табло аэропорта продолжает сообщать о новых задержках и отменах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 20 февраля, в международном аэропорту Владивостока начались отмены и задержки рейсов. Так, на час позже запланированного - в 10:10 - из главного воздушного порта Приморья вылетит рейс HZ-517 авиакомпании «Аврора» в Кавалерово. Кроме этого отменён рейс HZ-509 до Дальнереченска в 9:40 и обратный из Дальнереченска до Владивостока в  13:05. При этом самолёт до Тернея, вылетающий в 09:25, в данный момент не перенесён и не отменён.

Однако из-за сильного северо - западного ветра в течение дня в воздушном порту возможны отмены и других внутрикраевых маршрутов.

В аэропорту задерживается также один из московских рейсов. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» SU-1703 до Шереметьево отправится в 15:20, а не в 14:05.

С опозданием во Владивосток прибывает рейс из Кавалерово. Он приземлится в 12:30 вместо 11:40. Кроме этого на полтора часа позже – в 13:50 - в Приморье прибудет рейс SU-1702 из Шеремерьево.

На автовокзале краевой столицы к этому часу отменили уже 5 рейсов. Речь идёт об автобусах до Зарубино, Преображения и трёх рейсах до Уссурийска: в 12:05, 17:35, 19:10.

 
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