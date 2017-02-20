Приморцев ждёт сверхкороткая рабочая неделя

Приморцев ждёт короткая рабочая неделя – трудиться придётся всего три дня, а отдыхать – четыре. Кроме того, сегодня в России стартовала масленичная неделя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новая неделя порадует жителей края, как и всех россиян, продолжительными выходными. С четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, местные жители будут отмечать День защитника Отечества. Кроме того, по информации Роструда, в среду, 22 февраля, рабочий день сокращён на один час.

Следующий праздничный выходной придётся на Международный женский день, 8 марта. В 2017 году он выпал на среду, поэтому просто поделит рабочую неделю на две части. Отдыхать россияне будут только непосредственно 8 марта. Кроме того, 7 марта, в преддверии праздника рабочий день также будет короче на один час.

Кроме того, сегодня стартовала масленичная неделя. Она продлится до 26 февраля.

На майские праздники каникулы в общей сложности продлятся семь дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Ещё по три дня граждане будут отдыхать в июне и ноябре.