Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света

Сегодня, 20 февраля, в домах Владивостока пройдут отключения электричества, связанные с плановыми работами на электросетях. Это продлится с 9:00 до 17:00. Энергетики сообщают, что длительность каждого отключения продлится от 2-х до 8-ми часов. Света не будет по следующим адресам: Проспект 100-летия Владивостоку: 159; 3 ключ: 1, 1Д, 4, 5, 6, 8, 9, 9А; 40 лет ВЛКСМ: 15, 19; Адмирала Кузнецова: 50Б, 52Б, 53/1; Адмирала Фокина: 16, 16А, 18, 20; Борисенко: 46; Демьяна Бедного: 17, 17А; Западная: 33; Калинина: 4, 4Б, 6, 29, 29А, 31, 33, 35; Киевская: 5; Маковского: 35А; Мыс Кунгасный: 1А, 2, 3Б, 5; Находкинская: 2, 10, 11А, 11Б, 11В; Никифорова: 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53А, 53Б, 53В, 55, 55А, 57; Океанский проспект: 5; Полетаева: 6, 6А, 6Б, 6В, 8; Садовое общество «Энергетик»: 77; Садовое общество «Юбилейное»: 32; Садовое товарищество «Авангард»: 165; Садовое товарищество «Водник»: 19; Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68; Сафонова: 3, 7, 8, 9, 10, 12; Светланская: 21, 23, 23А; Связи: 22, 22А, 22Б, 24; Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12; Тухачевского 58; Школьный переулок: 3; Шошина: 19.

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