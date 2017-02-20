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Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света

Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света
Отключения связаны с плановой проверкой электросетей
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: elektroas.ru

Сегодня, 20 февраля, в домах Владивостока пройдут отключения электричества, связанные с плановыми работами на электросетях. Это продлится  с 9:00 до 17:00. Энергетики сообщают, что длительность каждого отключения продлится от 2-х до 8-ми часов. Света не будет по следующим адресам:

Проспект 100-летия Владивостоку: 159;

3 ключ: 1, 1Д, 4, 5, 6, 8, 9, 9А;

40 лет ВЛКСМ: 15, 19;

Адмирала Кузнецова: 50Б, 52Б, 53/1;

Адмирала Фокина: 16, 16А, 18, 20;

Борисенко: 46;

Демьяна Бедного: 17, 17А;

Западная: 33;

Калинина: 4, 4Б, 6, 29, 29А, 31, 33, 35;

Киевская: 5;

Маковского: 35А;

Мыс Кунгасный: 1А, 2, 3Б, 5;

Находкинская: 2, 10, 11А, 11Б, 11В;

Никифорова: 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53А, 53Б, 53В, 55, 55А, 57;

Океанский проспект: 5;

Полетаева: 6, 6А, 6Б, 6В, 8;

Садовое общество «Энергетик»: 77;

Садовое общество «Юбилейное»: 32;

Садовое товарищество «Авангард»: 165;

Садовое товарищество «Водник»: 19;

Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68;

Сафонова: 3, 7, 8, 9, 10, 12;

Светланская: 21, 23, 23А;

Связи: 22, 22А, 22Б, 24;

Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;

Тухачевского 58;

Школьный переулок: 3;

Шошина: 19.

 
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