Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света

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Отключения связаны с плановой проверкой электросетей
|Фото: elektroas.ru
Сегодня, 20 февраля, в домах Владивостока пройдут отключения электричества, связанные с плановыми работами на электросетях. Это продлится с 9:00 до 17:00. Энергетики сообщают, что длительность каждого отключения продлится от 2-х до 8-ми часов. Света не будет по следующим адресам:
Проспект 100-летия Владивостоку: 159;
3 ключ: 1, 1Д, 4, 5, 6, 8, 9, 9А;
40 лет ВЛКСМ: 15, 19;
Адмирала Кузнецова: 50Б, 52Б, 53/1;
Адмирала Фокина: 16, 16А, 18, 20;
Борисенко: 46;
Демьяна Бедного: 17, 17А;
Западная: 33;
Калинина: 4, 4Б, 6, 29, 29А, 31, 33, 35;
Киевская: 5;
Маковского: 35А;
Мыс Кунгасный: 1А, 2, 3Б, 5;
Находкинская: 2, 10, 11А, 11Б, 11В;
Никифорова: 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53А, 53Б, 53В, 55, 55А, 57;
Океанский проспект: 5;
Полетаева: 6, 6А, 6Б, 6В, 8;
Садовое общество «Энергетик»: 77;
Садовое общество «Юбилейное»: 32;
Садовое товарищество «Авангард»: 165;
Садовое товарищество «Водник»: 19;
Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68;
Сафонова: 3, 7, 8, 9, 10, 12;
Светланская: 21, 23, 23А;
Связи: 22, 22А, 22Б, 24;
Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Тухачевского 58;
Школьный переулок: 3;
Шошина: 19.