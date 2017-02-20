В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра

Циклон буйствует по всему краю

Сегодня, 20 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на оперативный отчёт синоптиков. В крае местами небольшой и умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0...-13°C.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснением, с ночи идёт снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный очень сильный. Температура воздуха –7... –9°C.

В Уссурийске небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха такая же, как во Владивостоке, – до 9 градусов со знаком минус.

В Находке облачно с прояснением, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха –3... –5 °C.

Уже завтра, 21 февраля, в крае потеплеет, а в среду во Владивостоке ожидается плюсовая температура. Правда, не исключён очередной снег.