Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"

За январь проверяющие обнаружили в магазинах края более 2500 пузырьков стекломоя и различных алкогольных суррогатов.

Специалисты приморского управления Роспотребнадзора продолжают изымать из магазинов незаконную спиртосодержащую продукцию. Рейды данное ведомство проводит с 30 декабря 2016 года – тогда во всей России ввели временный запрет на продажу непищевой алкогольной продукции. Речь идёт о якобы косметических или антисептических средствах, состоящих из спирта и воды. Такой продукции в крае хватает. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало о ней: лосьоны «Веснушка», «Вита-Септ», «Боярышник» имеют большую популярность у приморских алкоголиков.

Проверки проводятся каждый день и не проходят без результатов. Только сегодня в Приморье изъяли почти 8 литров различных «боярышников». Так, в спасском магазине «Визит» сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 2 литра чистого этилового спирта, расфасованного в пузырьки по 100 миллилитров.





В другом городском магазине проверяющие нашли 13 бутылёчков с лосьоном боярышника и 46 бутыльков косметического лосьона «Вита-Септ» (крепость лосьона составила 95 %).







В минувший четверг работники Роспотребнадзора «накрыли» продуктовый магазин в посёлке Трудовое (относится к Владивостокскому городскому округу). Там продавали антисептический раствор «Этанол». Общий объём изъятой 95-градусной продукции составил 5,7 литра.

Всего с 30 декабря по 17 января специалисты Роспотребнадзора проверили 419 приморских магазинов. В 38 из них обнаружили суррогат. То есть почти 10 % продуктовых магазинов в крае продают спирт из-под полы. Ревизоры изъяли самые разные виды непищевых спиртосодержащих жидкостей. Это дезинфицирующее средство «Вита-Септ», раствор для наружного применения «Спирт этиловый», косметический лосьон «Боярышник», универсальное средство «Чистый-С» (так называемый «Пушистик») и так далее. Количество изъятых «фанфуриков» превысило 2500 штук. Общий объём изъятого суррогата составил почти 300 литров.



