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Приморские муниципалитеты научатся проектному управлению

Приморские муниципалитеты научатся проектному управлению
Современный способ руководства уже оправдал себя на краевом уровне
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В этом году муниципалитеты Приморья должны перенять у краевой власти методику проектного управления для решения насущных задач. Она уже отлично зарекомендовала себя на краевом уровне – в 2016 году проектный офис в администрации Приморья был признан одним из лучших в регионах.

Как сообщила директор проектного департамента края Кристина Шувалова, за минувший год в регионе разработаны нормативно-правовая база, модель проектных компетенций, формирующая проектный резерв, концепция корпоративной культуры, проектный кодекс, внедрена информационная система управления проектами.

Новая система управления опробована на крупных мероприятиях: проектный подход оправдал себя при подготовке Тихоокеанского туристского форума, при создании инфраструктуры территорий опережающего развития «Надеждинская», «Михайловский» и «Большой Камень». Приморский край победил в конкурсе профессионального управления проектной деятельностью в госсекторе «Проектный Олимп», организованном аналитическим центром при правительстве Российской Федерации.

Губернатор Приморья поставил задачу обучить руководство муниципалитетов новому формату управления. Учиться во Владивосток приедут представители всех 34 муниципальных образований Приморского края. По итогам предварительных сессий будут отобраны три муниципалитета, где проектное управление станет реальностью. 

 
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