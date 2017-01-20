Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду

В завершение второй рабочей недели 2017 года редакция РИА «Восток-Медиа» вновь знакомит читателей с обзором самых интересных мероприятий на предстоящих выходных. Грядущий уикенд насыщен не только спортивными и культурными, но и образовательными и даже политическими мероприятиями.

Сегодня, 20 января, в 19:00 на приморской сцене выступит легендарная Мария Гулегина. Она исполнит в опере Джакомо Пуччини партию Флории Тоски. Многие владивостокцы помнят, что в мае 2016 года по состоянию здоровья певицы сорвалось сразу два представления. Кроме того, вечером в предстоящее воскресенье, 22 января, Гулегина встретится с публикой в малом зале Приморской сцены Мариинского театра.

Поздно вечером - также в эту пятницу - руководитель арт-сообщества «33+1» Павел Шугуров даст ещё один прощальный концерт с группой «Задроты против». Они выступят в Ozzy bar в 23:00. Как уже писало агентство ранее, Шугуров переезжает в Южно-Сахалинск, где станет главным художником.

Два дня в столице Приморья будут проходить чемпионат и первенство Владивостока по кикбоксингу. Спортивные соревнования 21 и 22 января начнутся в полдень в спортивном комплексе «Олимпиец». В них примут участие сборные с различными весовыми категориями из Уссурийска, Артёма, Находки и Владивостока.

В 08:45 в субботу, 21 января, на Русском острове на спортивной базе «Новик» начнётся забег на льду. Длину дистанции участники могут выбрать сами – от 1 до 10 километров. Более того, желающие окунутся в прорубь.

Завтра же в Дальневосточном федеральном университете состоится день открытых дверей. Он начнётся в 10 утра. Представители вуза расскажут абитуриентам и их родителям о жизни и учёбе в кампусе.

В это же время на набережной Цесаревича начнётся прогулка с врачом. Специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра снова не только проведут с жителями города зарядку, но и ответят на интересующие вопросы.

Вечером, в 18:30, в субботу в Приморской краевой филармонии стартует концертная программа «Любимые песни советских времён». Артисты филармонии исполнят композиции из кинофильмов и времён СССР.

В 14:00 на привокзальной площади начнётся митинг коммунистов. Они почтят память главного революционера Владимира Ленина, скончавшегося 93 года назад.

Вечер народного романса «Проснётся день красы моей» в воскресенье, 22 января, начнётся в 17:00. Мероприятие пройдёт в рамках выставки «Городской романс» из фондов Государственной Третьяковской галереи. Перед посетителями выступит ансамбль народной музыки «Традиция».