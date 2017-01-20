25 января в Приморье выберут председателя Контрольно-счётной палаты

На эту должность пока претендует только один кандидат

На следующей неделе решится вопрос о назначении нового председателя Контрольно-счётной палаты Приморского края. Полномочия нынешнего истекают 1 февраля, и на сегодняшний день заявлена только одна кандидатура – от губернатора.

Сегодня, 20 января, комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам регионального Заксобрания рассмотрел вопрос «О назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты Приморского края». В заседании участвовали первый вице-губернатор Василий Усольцев и предложенный главой региона кандидат - Игорь Ватулин.

Усольцев подчеркнул, что Ватулин имеет опыт профессиональной деятельности в области государственного управления и контроля, экономики, финансов. Общий трудовой стаж кандидата - более 30 лет, сейчас он руководит департаментом государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края. «Он имеет большой опыт взаимодействия с Контрольно-счётной палатой края и управленческие навыки. Также неоднократно принимал участие и в заседаниях Законодательного собрания», - добавил докладчик.

По информации пресс-службы краевого парламента, депутаты комитета согласились с кандидатурой Игоря Ватулина для назначения его на должность председателя КСП. Она станет вакантной 1 февраля этого года. Нынешний председатель Дмитрий Виноградов руководил палатой с 2012 года и с тех пор не раз демонстрировал профессионализм, в том числе, во время проверок дорогостоящих местных долгостроев.

Кроме губернатора, свои предложения по кандидатурам могут также внести председатель Заксобрания и группа депутатов. Как уточнил сегодня РИА «Восток-Медиа» председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян, формально для этого ещё есть время - до общего заседания 25 января, но уже маловероятно.