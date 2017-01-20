Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"

Сегодня пятница, 20 января 2017 года, 15:52
Лучшая футбольная болельщица из Приморья может поехать на Кипр
Лучшая футбольная болельщица из Приморья может поехать на Кипр
Ёлками из квартир хабаровчан огородят контактный зоопарк
Ёлками из квартир хабаровчан огородят контактный зоопарк
По улицам Владивостока бегает перепуганная лиса
По улицам Владивостока бегает перепуганная лиса
Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
Регионы:


Популярное
вчера, 21:08
Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
вчера, 16:26
Власти Владивостока решились объявить о повышении стоимости проезда
вчера, 18:15
Мэрия Хабаровска заставит горожан полюбить автобусы
сегодня, 12:52
По улицам Владивостока бегает перепуганная лиса
сегодня, 10:41
Сегодня дороги Владивостока были полупустыми
сегодня, 11:38
Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
сегодня, 09:17
В аэропорту Владивостока задерживаются московские рейсы
вчера, 23:06
Дальневосточное дерби: "Амур" всухую уступил "Адмиралу" в Хабаровске
вчера, 16:42
Труп бездомной из Уссурийска пришлось доставать с помощью экскаватора
вчера, 17:23
Владивостокский автобусник, напавший на телеоператора, получил выговор

Обсуждаемое
вчера, 16:26
11

Власти Владивостока решились объявить о повышении стоимости проезда
вчера, 21:08
9

Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
вчера, 18:15
7

Мэрия Хабаровска заставит горожан полюбить автобусы
сегодня, 11:38
6

Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
вчера, 16:20
4

Хабаровским перевозчикам посоветовали быть ближе к пассажирам
вчера, 17:23
2

Владивостокский автобусник, напавший на телеоператора, получил выговор
вчера, 17:55
2

Жители Хабаровского края не хотят получать прививку от энцефалита
вчера, 23:00
2

СКР завершил расследование дела хабаровских "живодёрок"
сегодня, 10:09
2

Житель Приморья вместо тараканов отравил своего ребёнка
сегодня, 09:05
1

Хабаровский край на 45-м месте по уровню знания истории Отечества
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 447



Система Orphus

Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"

Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"
Власти оперативно реагируют на обращения горожан
только что
Экология | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: vlc.ru

Во Владивостоке администрация города ведёт работу по выявлению незаконной вырубки и обрезки зелёных насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы. Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования (УООСиП) в ежедневном режиме осуществляют мониторинг по сохранению зелёных насаждений, выезжают с проверками по адресам, указанным в обращениях горожан.

Так, с начала 2017 года выявлены факты незаконного уничтожения деревьев и кустарников по адресам – улица Воропаева, 35; улица Калинина, 4; улица Радужная, 7-а; улица Катерная, 2. Всего – больше 280 деревьев и кустарников, 3900 квадратных метров плодородно-растительного слоя почвы.

Также с начала нового года чиновники выявили факты незаконного повреждения зелёных насаждений по адресам – улица Баляева, 34 и переулок Камский, 1в – это порядка 15 деревьев.

По результатам проверок к выявленным нарушителям природоохранного законодательства –  физическим и юридическим лицам – применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Материалы проверок направляются в административные комиссии, в правоохранительные и надзорные органы. Таким образом, правонарушителя ожидает либо административная ответственность – если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, либо уголовная ответственность, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей (это подавляющее большинство случаев).

В этом случае «чёрного лесоруба» ждёт уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй  260 части 3 УК РФ  по фактам несанкционированного  повреждения и уничтожения зелёных насаждений, к которым относятся: деревья, кустарники, лианы, а также плодородно-растительный слой. Причинённый в результате незаконной вырубки деревьев ущерб нарушителями природоохранного законодательства взыскивается в пользу администрации Владивостока.

Администрация Владивостока обещает продолжить борьбу с несанкционированными вырубками и впредь.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru