Жителя Приморья жестоко избили в подъезде дома

Мужчина до сих пор не пришёл в сознание

Этой ночью в Уссурийске сильно избили местного жителя, сообщает РИА «Восток-Медиа». Очевидцы сообщают, что на мужчину напала группа подростков.

Сегодня одного из жителей Уссурийска избили в подъезде дома. Инцидент произошёл в два часа ночи в доме №75 по улице Плеханова. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городского отдела полиции, информация о происшествии поступила от врачей скорой помощи. «Нам сообщили, что поступил мужчина с телесными повреждениями. В настоящий момент он находится без сознания, в абсолютно неконтактном состоянии. Удалось установить, что пострадавший был сильно пьян», - сообщила представительница ведомства.

Один из жителей дома на Плеханова выложил в Сеть фотографию с места происшествия. Снимок опубликовал уссурийский блогер Марк Чернослив. В комментариях к этому снимку очевидцы рассказали о деталях произошедшего. «Милицию и скорую вызвали мы. После того как спугнули троих малолеток… Я так понимаю, его просто караулили в подъезде!», - написал один из комментаторов.

По всей видимости, эта история обернётся уголовным делом. К тому же, возможно, мужчину не только избили, но и обокрали.





Приморские подростки нередко попадают в скандалы, связанные с рукоприкладством. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о 17-летнем парне, который избил инспектора по делам несовершеннолетних. А весной 2016 года отличились три школьницы: они избили свою сверстницу и сняли это на видео.