В Находке на помощь лежачим больным собрали 208 тысяч рублей

В Находке благотворительный фонд «Забота» и местная православная епархия всего за несколько дней сумели собрать крупную сумму для оплаты сиделок одиноким лежачим больным. Социальный проект под названием «Там, где тебя ждут» был рассчитан на полгода, но заявленного порога в 208 тысяч рублей удалось достичь очень быстро - благодаря некому анонимному жертвователю, пославшему на счёт фонда 200 тысяч рублей.

Как рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель благотворительного фонда «Забота» священник Георгий, сестры милосердия Находкинской епархии посещают одиноких больных в местной городской больнице уже два года. Проект был разработан для оказания помощи одиноким тяжелобольным людям, не имеющим средств на оплату сиделок, чтобы обеспечить им квалифицированный уход.

«Наши сёстры милосердия и волонтёры в свободное от основной работы время помогают медперсоналу в уходе за больными в неврологическом и терапевтическом отделениях центральной городской больницы. В нашу больницу нередко попадают люди одинокие, у которых нет родных или без определенного места жительства. Также многим из них требуется помощь в сопровождении больного в другое медицинское учреждение, например дом инвалидов. Проект сбора средств на посещение больных и приобретение подгузников для взрослых, одноразовых пеленок,салфеток одноразовых медицинских масок лосьонов и пенок для ухода за лежачими больными был рассчитан на полгода. Но случилось чудо, и сбор средств неожиданно был завершён», — сообщил священник.

Это вторая с начала года добрая акция благотворителей Находки. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, как горожане собрали 200 тысяч рублей на лестничный подъёмник для больного ребенка.