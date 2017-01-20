Во Владивостоке ведётся ремонт дорог по зимней технологии

Бригады дорожных служб проводят во Владивостоке аварийно-восстановительный ремонт дорог города холодным асфальтом. Эта технология используется в городе уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха, информирует муниципалитет.

Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на самых проблемных участках, на улицах с наибольшей интенсивностью движения.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и избыточную влагу с ремонтируемой поверхности, после чего уложить асфальт и уплотнить. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.

Ремонтные работы уже проведены по проспекту 100-летия Владивостока, улицам Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке Черёмуховой и Харьковской на Чуркине, Набережной и другим. В ближайшее время восстановительные работы специалисты проведут на Народном проспекте, Русской, Окатовой и многих других уголках Владивостока.

В мэрии отметили: ремонт дорог холодным асфальтом – временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон.