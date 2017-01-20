Владивостокские следователи ищут важного свидетеля

Во Владивостоке разыскивают мужчину, который сможет пролить свет на обстоятельства несчастного случая. Следователи просят сообщить им любую информацию о разыскиваемом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Правоохранительные органы продолжают расследование дела против руководства детского лагеря на Русском острове. В июле 2016 года там произошёл несчастный случай: на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. Сейчас стражи порядка разыскивают мужчину, который оказал первую помощь пострадавшему. Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ, инцидент произошёл на Русском острове 19 июля между 9 и 11 часами утра. Один из воспитанников детского лагеря English camp играл со своими друзьями в футбол, когда на него упали футбольные ворота. Мальчик получил серьёзную черепно-мозговую травму. После этого инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по 238 статье Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следователям удалось выяснить, что сразу после произошедшего к мальчику подбежал какой-то мужчина и оказал пострадавшему первую помощь. Этот мужчина играл в теннис неподалёку. Теперь его разыскивают следователи, так как новые показания могут пролить свет на важные обстоятельства дела. Стражи порядка просят всех, кому известно что-либо о личности мужчины, обратиться в следственный отдел по Фрунзенскому району Владивостока.