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Около 100 тысяч приморцев стали обладателями материнского капитала

Около 100 тысяч приморцев стали обладателями материнского капитала
Это сводные данные за 10 лет действия федеральной программы
только что
Общество | Приморский край
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Фото: vserove.ru

В администрации Приморья обобщили данные о получателях материнского капитала за 10 лет действия федеральной программы поддержки семей с двумя и более детьми. Выяснилось, что всего сертификаты на материнский капитал получили почти 100 тысяч приморцев. При этом чаще всего жители края тратили маткапитал на улучшение жилищных условий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что с 2015 года часть федерального материнского капитала разрешается обналичить и потратить по своему усмотрению. Вообще же маткапитал предполагает всего несколько статей расходования виртуальных средств – кроме погашения жилищных займов это лечение ребёнка или одного из его родителей, оплата образования ребёнка или его реабилитация.  

Кроме федерального в Приморье по инициативе губернатора с 2013 года выплачивается региональный материнский капитал, который ежегодно индексируется. Его получают родители трёх и более детей.  В 2016 году сумма регионального маткапитала составляла 155 250 рублей.

Всего же в Приморье действуют 54 социальных выплаты, 16 из них – демографические. В этом списке – ежемесячные детские пособия семьям с низким достатком, выплаты на третьего (последующего) ребенка, региональный материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и при рождении ребенка, а также меры социальной поддержки многодетным семьям. 

 
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