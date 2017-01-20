Во Владивостоке сгорели дом и цветочный ларёк

Два человека погибли во время сильного пожара во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя разбушевалось в одном из домов на улице Талалихина.

Сегодня в приморской столице произошёл серьёзный пожар. По информации пресс-службы главного управления МЧС по Приморскому краю, в четыре часа утра в деревянном доме на Талалихина, 10 вспыхнул огонь. Пожарные оказались на месте спустя десять минут после поступившего сообщения о происшествии. К половине шестого пожар удалось локализовать. В 7:15 огнеборцы полностью потушили его. Из здания удалось спасти троих человек. Однако двое обитателей дома погибли в пламени. Их тела пожарные передали работникам скорой помощи.





Как сообщают очевидцы происшествия, в доме № 10 на Талалихина проживали маргиналы. Они незаконно «въехали» после того, как жильцов оттуда расселили. О серьёзности происшествия можно судить по количеству задействованных сотрудников МЧС. В тушении пожара приняли участие 27 человек личного состава, 6 единиц техники, 5 звеньев газодымозащитной службы.





Ещё один пожар произошёл во Владивостоке минувшим вечером. В 18:57 загорелся цветочный торговый павильон на Верхнепортовой, 68а. Через пять минут огнеборцы оказались на месте происшествия. Огонь полыхал внутри павильона, наблюдалось сильное задымление. Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли через час. Пострадавших в результате происшествия нет.

В последнее время в Приморье то и дело происходят серьёзные пожары. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что прошлой ночью в пригороде Владивостока загорелся двухэтажный жилой дом. В огне пострадал один из его жильцов. Во вторник, 17 января, во Владивостоке произошёл пожар в доме № 133/4 на проспекте Красного Знамени. Там загорелись две квартиры. Ещё один инцидент произошёл в заброшенном роддоме на улице Пушкинской.