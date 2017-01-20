По улицам Владивостока бегает перепуганная лиса

В приморской столице обнаружили бездомного лисёнка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Горожане заметили зверька возле автобусной остановки «Баляева».

Во Владивосток всё чаще заходят дикие животные. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в прошлом году город почтил своим вниманием амурский тигр. Теперь же по улицам приморской столицы бегает лисёнок. 19 января зверька увидели в районе автобусной остановки «Баляева». Хищник бегал под виадуком и, по всей видимости, был весьма напуган. Видеоролик с лисёнком в главной роли опубликовало автомобильное сообщество dps_control. Внимание со стороны автора видеозаписи ему явно не понравилось, и лис решил скрыться во дворах.

Как именно зверь оказался ночью посреди Владивостока – сказать сложно. Возможно, зверь прибежал с Русского острова, где живёт много лис. А может быть, он сбежал от своего хозяина – в последнее время стало модным заводить себе подобных домашних питомцев. Впрочем, жители приморской столицы отмечают – лис видят во Владивостоке уже давно. Одна из подписчиц dps_control сообщила, что недавно другую лису видели на Шилкинской улице. В то же время многие комментаторы выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой попавшего на запись зверя. Их можно понять: даже на весьма пустынном Русском острове лисы то и дело попадают в неприятности. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что некоторые звери попадают под колёса автомобилей. А одного из зверей подстрелили неизвестные. Лисёнка нашли местные жители, но спасти его не смогли. Животное скончалось в клинике.